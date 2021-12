Thomas Nedelec, grand espoir de la cuisine, décède à l’âge de 20 ans

Il était devenu meilleur apprenti de France de cuisine froide à tout juste 18 ans. Son parcours professionnel l’avait déjà emmené dans de prestigieuses maisons et même dans les cuisines de l’Elysée où il avait passé quelques semaines en stage. Ancien élève du lycée hôtelier Yvon-Bourges de Dinard (Ille-et-Vilaine), Thomas Nedelec est décédé lundi à l’âge de 20 ans. D’après nos informations, le jeune commis originaire de Quimper (Finistère) a été victime d’un accident de la route alors qu’il rentrait le lundi 6 décembre à Aire-sur-l’Adour ( Landes​) où il habitait. La collision frontale s’est produite très tôt le matin. Transporté en état très grave à l’hôpital de Pau puis transféré à Bordeaux. C’est là que les yeux clairs du jeune homme se sont fermés pour toujours ce lundi.

Depuis le mois de juin, le Breton avait rejoint le prestigieux palace Les Prés d’Eugénie, trois-étoiles de Michel Guérard implanté à Eugénie-les-Bains, dans les Landes. Le jour de son accident, Thomas Nedelec devait participer à un dîner festif avec toute sa brigade. Son chef devait lui annoncer sa promotion à venir. « Tout le monde est bouleversé. Il est parti beaucoup trop tôt, de façon tellement injuste », glisse, effondré, le directeur adjoint de l’établissement. Thomas Nedelec avait rejoint les Landes avant l’été pour devenir commis de cuisine. Il ne lui a pas fallu longtemps pour se faire remarquer au sein de la brigade de quarante personnes de ce trois-étoiles très réputé. « Thomas, c’était notre pépite. C’était un passionné de cuisine, il était fou de ça. Des jeunes talentueux, j’en ai vu passer beaucoup. Mais lui, il avait ce truc en plus », témoigne, dévasté, Hugo Souchet.

…. Si triste et si injuste. Tu avais un bel avenir devant toi, ta passion et ton travail étaient déjà connus de tous.

Repose en paix cher Thomas. Mes très sincères condoléances à ta famille, tes proches, tes professeurs de Dinard et tes amis. #reposeenpaix #thomasnedelec