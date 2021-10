Le sujet est hautement inflammable. Pas grave, Pierre Hurmic aime bien se brûler. Les controverses ne lui font pas peur. Alors après le sapin de Noël de la place Pey-Berland, le maire écologiste de Bordeaux compte bien s’attaquer à un autre dossier sensible : les Épicuriales. La grande messe annuelle de la restauration et gastronomie bordelaise doit revenir sur les Allées de Tourny en mai 2022 après l'annulation des deux dernières éditions en raison de l’épidémie de Covid-19.

Pour l’instant, les dates ne sont pas connues. Mais le seront-elles un jour ? L’édition 2022 est en suspens selon les informations de 20 Minutes. Il y a du rififi entre la mairie de Bordeaux qui souhaite faire évoluer l’événement et la Ronde des Quartiers, l’association de commerçants et artisans qui l’organise.

« C’est devenu un bar à ciel ouvert »

Comme depuis son arrivée au Palais Rohan en juin 2020, c’est Pierre Hurmic qui a décidé de mettre les pieds dans le plat avec son adjointe en charge des commerces, des marchés et des animations de proximité, Sandrine Jacotot. « On veut tout remettre à plat. Pour nous, cet événement n’a pas évolué dans le bon sens. Il ne correspond plus à ce que l’on a connu et surtout à ce que l’on veut en faire. Cela a dégénéré et c’est devenu un bar à ciel ouvert au fil des années. On avait déjà alerté la Ronde des Quartiers sur ce sujet », explique l’élue bordelaise.

A l’image du marché de Noël où il y aura au moins 50 % d’artisans locaux, la nouvelle équipe municipale veut revenir à des « projets plus engagés ». C’est-à-dire ? « On veut remettre en avant les producteurs locaux, travailler sur les circuits courts. Il faut aussi que l’on propose une vraie gamme de prix. Aujourd’hui, c’est très cher (au moins un plat à 18 euros le midi et tarifs libres le soir) », détaille Sandrine Jacotot. Avant tout de même de préciser que la mairie « n’est pas là pour barrer la route aux restaurateurs mais qu’elle leur demande de s’adapter aux nouveaux modes de consommation ». Par ailleurs, elle affirme également avoir d’autres offres sur la table de commerçants pour maintenir cet événement gastronomique sans la Ronde des Quartiers.

Baulme monte au créneau

Cette volonté de changement irrite forcément la plus grande association de commerçants et d’artisans de Bordeaux. En premier lieu, Christian Baulme : « En gros, ils veulent les Épicuriales mais sans la fête ! » « Je reconnais que parfois les fins de soirée sont difficiles à gérer mais c’est aussi le cas rue Saint-Rémi ou place Fernand-Lafargue toute l’année. Sur les dernières éditions, on n’a pratiquement pas eu de bagarres et l’alcool fort y est interdit depuis cinq ans », poursuit le président de la Ronde des Quartiers. Pour lui, la mairie n’a pas compris que « les gens viennent pour faire la fête et pas forcément pour manger ou découvrir quoique ce soit ». Il rappelle au passage que sur les 22 restaurateurs présents sur la dernière édition, 20 étaient bordelais.

Et les prix alors ? « Ça ne peut pas être moins cher puisqu’on nous impose des contraintes de plus en plus fortes (sécurité, hygiène…), se défend Christian Baulme. Et puis même si c’est devenu plus cher, ça tourne ! Cela prouve bien qu’il y a une vraie demande et que les gens sont prêts à payer une fois par an un certain prix pour s’amuser. » En 2019, près de 400.000 personnes avaient participé aux Épicuriales sur 18 jours selon l’association.

D’autres villes de l’agglomération sollicitées par l’association ?

Le bras de fer semble en tout cas bien engagé. Au point qu’aujourd’hui, la Ronde des Quartiers a proposé à d’autres villes de l’agglomération d’accueillir l’édition 2022 des Épicuriales. Selon les informations de 20 Minutes, l’association a pour l’instant reçu un fin de non-recevoir de Talence et Mérignac. Dans ce contexte, les positions peuvent-elles se rapprocher avec la mairie de Bordeaux ? Christian Baulme prévient :

« S’ils veulent nous imposer des choses, ils vont devoir sortir le chéquier ! »

Jusqu’à maintenant, la Ronde des Quartiers ne faisait en effet jamais de demandes de subventions pour l’événement (250.000 euros de budget). De son côté, la mairie se dit prête à faire cet effort tout en précisant que l’association reçoit annuellement 120.000 euros de subventions. Le match s’annonce serré !