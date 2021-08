Un yaourt aux fruits, c’est frais, c’est bon et c’est facile à préparer. « C’est surtout un dessert qui permet de mettre sa patte et de s’amuser », lance Juan Arbelaez, qui le fait évoluer au fil de ses envies et en fonction des saisons. A la base, c’est toujours le même trio yaourt grec, miel et citron vert. Il ne reste ensuite qu’à choisir ses fruits préférés du moment, quelques fruits secs et des herbes ciselées pour l’accompagnement.

« Là, on l’a fait avec des graines de chia, mais on aurait pu le faire avec des graines de pavot, des amandes effilées, des noisettes concassées ou des pignons de pin… » Comme c’est un dessert qui se prépare ultra rapidement, on a un peu de temps ensuite pour soigner la présentation. « Une assiette qui arrive à table doit d’abord se manger avec les yeux, prévient Juan Arbelaez. Il faut qu’elle donne envie. Quand une assiette est belle, la recette est aux trois-quarts réussie. »

« A table en 20 minutes chrono », un concept rapide et accessible

C’est donc une recette de yaourt aux fruits rouges que nous propose ce mercredi Juan Arbelaez dans le cadre de notre série de recettes en vidéo proposées, un mercredi sur deux, tout au long de l’été. Comme les autres, celle-ci est extraite de son livre A table en 20 minutes chrono édité chez Marabout. Un titre hommage à votre quotidien préféré ? Sans doute un peu, mais pas seulement. « Vingt minutes, je pense que c’est le bon timing pour se préparer un bon petit plat ! Pour un yaourt, cinq minutes suffisent à mon avis, mais au moins, il vous restera du temps pour soigner la présentation… En tout cas, l’idée n’était pas de faire un livre de chef qui trône sur une table et que personne n’ouvre mais un livre utile, qui traîne en cuisine et qu’on puisse annoter et salir », explique l’ancien de Top chef. Il y décline une série de recettes faciles et appétissantes… comme celle de ce yaourt aux fruits rouges qui succède à la salade d’épinards framboises et noix d’il y a quinze jours ou celle du ceviche de lieu jaune ou du club sandwich du mois dernier.

En voici la recette pour 4 personnes

1. Le yaourt : Ciselez finement une botte de basilic effeuillée. Gardez une cuillère à soupe de feuilles ciselées et quelques petites feuilles pour la finition. Râpez le zeste de deux citrons verts bio et pressez le jus. Ajoutez deux cuillères à soupe de miel dans 500 g de yaourt grec et mélangez avec la moitié des feuilles de basilic ciselées.

2. Les fruits : Coupez une dizaine de framboises en deux et une dizaine de fraises en quatre. Equeuter quelques groseilles en les passant les tiges au travers des dents d'une fourchette. Gardez une dizaine de mûres entières.

3. Finition : Présentez le yaourt dans un grand bol. Parsemez d’une cuillère à soupe de basilic ciselée, puis une cuillère à soupe de graines de chia (ou de pavot), déposez vos fruits rouges découpés dans l’ordre que vous voulez et décorez de petites feuilles de basilic. Servez bien frais.