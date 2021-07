Les pousses d'épinards, c’est la salade préférée de Juan Arbelaez. « Je les adore parce qu’elles sont faciles à préparer. En général, t’as juste à les rincer contrairement à beaucoup d’autres salades qu’il faut commencer à éplucher… Et le goût des pousses d’épinards peut être dingue quand elles sont bien assaisonnées. » Justement, l’assaisonnement de sa salade, le chef d’origine colombienne le choisit plutôt acidulé pour l’été… avec des pickles et une vinaigrette de framboises écrasées. Mais aussi du parmesan et des noix, pour contrebalancer.

« C’est une superposition assez marrante entre le fromage, les épinards et les noix qui te font un très beau dôme. Et avec les framboises dont la couleur est juste canon… » Pour le chef attentif aux saisons, la fraîcheur et la générosité de ce plat se révèlent dès que « cette framboise commence à lâcher un peu de jus »…

« A table en 20 minutes chrono », un concept rapide et accessible

C’est donc une recette de salade d’épinards au parmesan, aux framboises et aux noix que nous propose ce mercredi Juan Arbelaez dans le cadre de notre série de recettes en vidéo proposées, un mercredi sur deux, tout au long de l’été. Comme les autres, celle-ci est extraite de son livre A table en 20 minutes chrono édité chez Marabout. Un titre hommage à votre quotidien préféré ? Sans doute un peu, mais pas seulement. « Vingt minutes, je pense que c’est le bon timing pour se préparer un bon plat sans forcément avoir du temps devant soi ! L’idée n’était pas de faire un livre de chef qui trône sur une table et que personne n’ouvre mais un livre utile, qui traîne en cuisine et qu’on puisse annoter et salir », explique l’ancien de Top chef. Il y décline une série de recettes faciles et appétissantes… comme celle de la salade d’épinards qui succède au ceviche de lieu jaune d’il y a quinze jours et au club sandwich du mois dernier.

En voici la recette pour 4 personnes

1. Les pickles : Faites bouillir 20cl de vinaigre de vin blanc avec 50g de sucre et 5cl d’eau. Versé sur 1/2 oignon rouge émincé et laissez reposer. Mettez 4 cuillères à soupe du liquide de côté.

2. La vinaigrette framboise : Dans un bol, mettez 15 framboises (ou autre fruits rouges), le liquide réservé des pickles, le zeste et le jus d’un citron jaune. Ajoutez 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, 1 pincée de fleur de sel, 2 branches d’aneth ciselées. Ecrasez avec une fourchette.

3. La salade : Mélangez dans un saladier 125g de pousses d’épinards lavées avec 4 cuillères à soupe de la vinaigrette aux framboises, une poignée de cerneaux de noix, 15 framboises, 30g de parmesan râpé. Coupez les pickles d’oignon en petits dés et ajoutez-les à la salade. Mélangez l’ensemble délicatement.

4. Les finitions : Servez avec des copeaux de parmesans, une pincée de piment d’Espelette, les pluches de 4 branches d’aneth et arrosez du reste de la vinaigrette de framboise et d’une cuillère à soupe d’huile d’olive.