A table en 20 minutes chrono ? C’est le rêve de tout gastronome pressé, mais aussi le titre bien choisi d’un livre que Juan Arbelaez a écrit en confinement (et édité chez Marabout), après avoir posté quelques vidéos de recettes sur ses réseaux sociaux et participé à l’émission Quotidien.

« Vingt minutes, je pense que c’est le bon timing pour se préparer un bon plat sans forcément avoir du temps devant soi ! L’idée n’était pas de faire un livre de chef qui trône sur une table et que personne n’ouvre mais un livre utile, qui traîne en cuisine et qu’on puisse annoter et salir », l'explique l'ancien de Top chef. Il y décline une série de recettes faciles et appétissantes… comme celle du club sandwich qui inaugure une série de vidéos que 20 Minutes vous propose, un mercredi sur deux, tout au long de l’été.

Un grand classique du room-service

« Le club sandwich, c’est le grand classique des hôtels du monde entier, confie Juan Arbelaez. J’ai eu l’occasion d’en préparer au Bristol ou au George V, mais j’avais envie de faire le mien. Un club très "brutal" dans son montage, dans sa découpe, dans sa façon de le présenter, quand on le prend dans ses mains… » « Brutal » pour Juan, cela veut dire brut et généreux, avec « tous les ingrédients qui se mélangent en bouche et un jeu de textures assez dingue ». En voici la recette :

Ingrédients pour deux clubs

1 cuillère à soupe de sauce soja, 1 pincée d’épices tandoori, 1 filet de poulet de 100g, 2 œufs, 3 tranches de bacon, 3 tranches de pain de mie, 1 sucrine, 1 cuillère à soupe de mayonnaise, 10 tomates cerises et 1 salade trévise.

Les étapes

1. Préchauffez le four à 180°C

2. Mélangez la sauce soja et les épices tandoori dans un plat, déposez le filet de poulet et laissez mariner.

3. Faites bouillir une casserole d’eau, plongez les œufs et laissez-les cuire 10 minutes. Laissez-les refroidir dans de l’eau glacée, puis écalez-les et coupez-les en rondelles.

4. Posez les tranches de bacon sur du papier sulfurisé, ainsi que le filet de poulet mariné. Enfournez 10 minutes. En attendant, faites toaster les tranches de pain.

5. Emincez la sucrine et mélangez-la avec la mayonnaise. Coupez les tomates cerises en fines tranches. Effeuillez la trévise. Sortez le bacon et le poulet du four. Coupez le filet de poulet en fines tranches.

6. Posez une tranche de pain grillée, puis superposez une coupe de sucrine à la mayonnaise, une couche de tranches de poulet, une couche de tranches d’œuf dur, une feuille de trévise, une couche de tranches de bacon coupées en deux et la moitié des tomates cerises. Ajoutez dessus une tranche de pain grillée. Répétez l’ensemble des couches en finissant par une tranche de pain grillée.

7. Disposez deux piques pour maintenir le sandwich, puis découpez-le afin d’obtenir deux triangles avant de servir.