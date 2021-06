Photo d'illustration d'une brioche à la praline. — JOEL SAGET / AFP

Ce nouveau concours culinaire ne pouvait pas se dérouler ailleurs. La ville de Lyon va ainsi accueillir l’an prochain le premier Mondial de la praline, qui a officiellement annoncé le projet ce mardi. Cette douceur sucrée et rose, clairement inscrite dans le patrimoine gastronomique lyonnais, sera en effet à l’honneur dans le Rhône en 2022. Le concours s’adressera d’une part aux professionnels de la boulangerie, pâtisserie et restauration, et d’autre part aux apprentis issus de ces mêmes métiers en Auvergne-Rhône-Alpes.

Ils viseront tous le sacre de la meilleure recette de la tarte à la praline, brioche à la praline, et création originale autour de la praline. Ce Mondial, à l’initiative de deux acteurs lyonnais, Alain Verdellet (agence de communication Melbourne) et Pierre-Yves Gas (agence Plein Gas), se déroulera tous les deux ans.

Les inscriptions auront lieu en janvier prochain, avant une pré-sélection au printemps. Puis la finale se déroulera donc en octobre 2022 à Lyon, où face à un jury composé de professionnels (dont des meilleurs ouvriers de France), les six premiers champions du monde de la praline seront consacrés.