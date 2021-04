Illustration dans un kebab. — Michael Probst/AP/SIPA

Ils sont frère et sœur et ont ouvert leur premier resto en septembre dernier sur les pentes de la Croix-Rousse à Lyon. Sept mois après la naissance de Chëf Berliner Kebap, ces Lyonnais sont arrivés en tête du palmarès du meilleur kébab de France dévoilé ce dimanche midi dans l’émission «Très très bon» diffusée sur Paris Première.

Pour dresser leur classement, le critique culinaire François-Régis Gaudry et les spécialistes de la street-food Hirmane Abdoulhakime et Mina Soundiram ont sillonné la France pour goûter les sandwichs de 18 chefs sélectionnés à Paris, Lyon, Marseille ou encore Strasbourg.

Viande croustillante, légumes grillés et crudités marinées

Les Lyonnais sacrés meilleurs de France concoctent leur kebap berlinois en montant chaque jour leur broche de veau d’origine française, de la viande dorée et croustillante, et l’accompagnent de légumes locaux grillés, crudités marinées, fromages frais et sauces maison. Des versions végétarienne et vegan sont également proposées dans cet antre de la street-food, également plébiscité par les clients à en croire les différents commentaires publiés sur le net jusqu’alors.