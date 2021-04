Plein les doigts : Pourquoi le cabécou du Périgord est-il si doux et crémeux? — 20 Minutes

La France est le pays du fromage. Elle en a tellement qu’on peine à savoir le nombre exact. Plus de 1.000 assurément, dont 45 appellations d’origine protégée.

A 20 Minutes, on aime le fromage alors on est parti découvrir les fromages de nos onze éditions locales.

On vous fait découvrir les coulisses de la fabrication du Cabécou du Périgord, réalisée artisanalement par Nathalie Bonnamy, à Grignols en Dordogne.

Dans un coin de campagne valloné et verdoyant, le couple Bonnamy fabrique du cabécou, terme générique pour « petit fromage de chèvre », mais pas n’importe lequel : le cabécou du Périgord. Tandis que Patrice, 49 ans, élève les 130 chèvres de race alpine choisies parce qu’elles sont « de bonnes laitières », c’est Nathalie, 51 ans, qui est aux commandes de la fabrique du fameux petit palet dans leur ferme de Grignols, dans le sud de la Dordogne.

Elle précise immédiatement qu’il est au « lait cru », contrairement au cabécou industriel, ce qui suppose de surveiller l’acidité du lait pendant la période de fabrication. Il lui faut aussi jauger de l’état de son caillé pour que les palets aient la bonne consistance et ne perdent pas trop de matière à l’affinage. « Le cahier des charges du Cabécou du Périgord exige cinq jours d’affinage mais c’est assez peu, je fais en général au moins sept jours », précise Nathalie Bonnamy.

Un procédé de fabrication bien rôdé

Installés depuis 1999 en tant qu’éleveurs, ils se sont lancés dans la fabrication du cabécou en 2010. Nathalie Bonnamy trait les chèvres le matin de bonne heure et stocke dans une salle de caillage pour 24 heures le lait récolté. Le geste sûr, elle confesse avoir pris conseil auprès d’ancien pour de petits détails comme la mesure du sel. « Je le pesais à chaque fois et cela me prenait du temps, j’ai maintenant ce petit bol qui correspond exactement à la dose qu’il me faut pour un gros saladier de caillé », apprécie-t-elle.

Une fois le caillé salé et brassé, il est mis sous forme de palets à l’aide d’un gabarit en inox. Les cabécous, très frais à ce stade, sont entreposés dans une pièce à 20 degrés et 65 % d’humidité, et Nathalie les retourne précautionneusement à l’aide d’une grille. « Il faut que le géotrichum (ferment d’affinage) se forme à la surface des palets, c’est ce qui leur donne cette coloration ivoire », précise-t-elle en pointant les fromages. Ils seront ensuite transférés dans une salle plus humide (90 % d’humidité) et plus fraîche (12 degrés) pour la phase finale d’affinage.

Nourries de fauchage locale

Les chèvres qu’on entend bêler depuis la salle d’affinage se baladent régulièrement dans le bois attenant à la propriété des Bonnamy. Elles y arrachent les feuilles à leur portée mais sont principalement nourries de l’herbe fauchée qu’on leur apporte dans la chèvrerie. C’est un des critères notifiés dans le cahier des charges du cabécou du Périgord, estampillé marque collective : 80 % de la nourriture donnée aux bêtes doit provenir de Dordogne.

Nathalie Bonnamy vend ses palets et autres fromages en circuit très court : sur deux marchés hebdomadaires situés près de chez elle mais aussi auprès de la Ruche qui dit oui et de cagettes.net. Avec une production de 35.000 litres par an environ, elle revend aussi une partie du lait à la fromagerie Picandine, toute proche, qui travaille pour la marque Rians. Elle confie que ce sont surtout les plus jeunes et les touristes qui fondent pour le cabécou, les anciens préférant la bûche de fromage frais.

Pour compléter son activité, le couple a ouvert récemment un gîte appelé la Chèvrerie, à proximité de sa ferme. Ambiance champêtre et bêlements garantis en fond sonore…