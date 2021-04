Sandwich au top: le grilled cheese de Homer Lobster — 20 Minutes

Face à la crise sanitaire, chefs et restaurateurs doivent s’adapter.

Le chef Moïse Sfez propose un nouveau sandwich fumé au fromage fondant à la carte de ses restaurants parisiens Homer Lobster.

Pour 20 Minutes, il détaille sa recette de son « Grilled Cheese Special ».

Avec les beaux jours, on se ferait bien un petit pique-nique sur un banc, dans un parc ou un jardin. Avec, dans son sac, un sandwich au top, comme ce « grilled cheese special », un sandwich fumé au fromage fondant comme celui du restaurant Homer Lobster.

Le chef Moïse Sfez prépare le grilled cheese special d'Homer Lobster - S.LEBLANC / 20 MINUTES

Le «grilled cheese» ? Il s’agit d’un sandwich traditionnel américain, croustillant et fondant avec sa base de pain beurré et de fromage. Une sorte de croque-monsieur du nouveau monde, que Moïse Sfez cuisine à sa sauce subtilement relevée et fumée, inspirée de celle qui a fait le succès de ses lobster rolls – le jeune chef de 25 ans n’est pas devenu par hasard champion du monde de la spécialité, en 2018 à Portland.

Un fromage au bon goût de beurre

Le secret du « grilled cheese » de ce passionné de street-food ? Un fromage anglais tranché à la râpe, l’Ogleshield au bon goût de beurre (on peut aussi utiliser un cheddar plus classique), la brioche signature d’Homer Lobster (mais un pain de mie aux tranches bien moelleuses peut faire l’affaire), une mayonnaise assaisonnée avec des zestes de citron vert et du chipotlé, un piment peu piquant mais fumé (on en trouve en grandes surfaces), des cornichons hachés bien vinaigrés pour le croquant et un duo d’herbes ciselées : ciboulette, cébettes…

Le grilled cheese special d'Homer Lobster - S.LEBLANC / 20 MINUTES

« On ne va pas se mentir, prévient Moïse Sfez : un "grilled cheese", c’est gras ! A cause du beurre, du fromage, de la mayonnaise… Le but du zeste de citron vert, c’est de venir camoufler ce gras avec une note acidulée et rafraîchir le palais. C’est ce qui donne envie d’y revenir et de croquer une autre bouchée… »

Une bouchée de pain

Pour composer ce « grilled cheese special » inspiré de ses lobster roll, Moïse Sfez a associé Homer Lobster au duo de fromagers affineurs engagés Taka & Vermo, Laure Takahashi et Mathieu Vermorel. C’est ainsi qu’est né « le grilled cheese le plus désirable du printemps », disponible en exclusivité tout le mois d’avril et en quantités ultra-limitées (50 sandwichs par jour, pas un de plus !) dans les deux restaurants Homer Lobster de la capitale. Son prix ? Six euros, soit à peine plus qu’une bouchée de pain ! Mais rien ne vous empêche désormais d’essayer aussi de le faire vous-même.