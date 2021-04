Le Bazacle, un «singlé» de fromage made in Toulouse — 20 Minutes

La France est le pays du fromage. Elle en a tellement qu’on peine à savoir le nombre exact. Plus de 1.000 assurément, dont 45 appellations d’origine protégée.

A 20 Minutes, on aime le fromage alors on est parti découvrir les fromages de nos onze éditions locales.

On poursuit notre tour de France par le « Bazacle », une pâte molle créée dans une laiterie urbaine, en plein cœur de la Ville rose.

Derrière le numéro 16 de la rue Saint-Rome, les festayres toulousains savent qu’il y a l’un des clubs les débridés de la Ville rose. Ce qu’ils savent moins, c’est qu’après avoir passé cette grosse porte, longé une enfilade de couloirs et grimpé une bonne centaine de marches, presque sur les toits, se trouve une laiterie urbaine.

A l’heure du crémier, quand les noctambules vont se coucher, Anthony Lefebure lui se lève pour préparer ses spécialités fromagères dans une pièce de son appartement reconvertie en laboratoire en décembre 2019. Cet ancien ingénieur ferroviaire, passionné de cuisine, n’a pas attendu de voir passer le train, il l’a pris en marche pour suivre une autre voie.

Après s’être essayé à la fabrication maison, il a décidé de se former à Aurillac pour transformer l’essai. « Il y a énormément de fromages, la plupart au lait de vache et de chèvre. Je voulais aussi me démarquer, je me suis tourné vers le lait de bufflonne et j’ai cherché à m’approvisionner autour de Toulouse, on en trouve, notamment en Aveyron », explique le jeune quadragénaire.

Avec cette matière première assez grasse, il réalise la fameuse mozzarella, mais aussi, « pour bousculer les codes », une pâte molle que l’on vous présente dans le cadre de notre série « Plein les doigts ». Baptisé « Singlé », puis Bazacle, en référence à la chaussée qui traverse la Garonne, ce fromage, cerclé d’un morceau d’épicéa, ressemble à un petit Mont d’Or.

Une vente en circuit court

Comme la spécialité jurassienne, la durée d’affinage est d’environ un mois pour cette pâte au goût légèrement boisé, qu’Anthony agrémente parfois de bois d’Inde ou baies de la Jamaïque. On peut aussi le passer au four pour le manger avec des pommes de terre. Mais la comparaison s’arrête là, car si le vacherin est produit en généreuse quantité, Anthony transforme seulement 150 litres de lait en fromage tous les 10 jours… Et revend le tout en circuit court.

D’ici peu, les amateurs de création fromagère pourront pourtant découvrir cette spécialité made in Toulouse du côté de Saint-Cyprien, où le patron de la Laiterie Toulousaine a décidé d’ouvrir un atelier-boutique. Ou il dispensera aussi lors d’atelier son savoir-faire car pour lui « c’est important de transmettre ».