«Plein les doigts»: Oubliez les Pyrénées et la Savoie… Dites bonjour à la tomme de… Paris ! — 20 Minutes

Ah, Paris… Si la capitale Française est bel et bien reconnue pour être l’égérie mondiale de la gastronomie, ce n’est probablement pas pour avec un fromage « intra-muros » qu’elle a gagné ses galons. A vrai dire, lorsque l’on a appris que l’on pouvait trouver de la tomme, sous toutes ses formes, à l’intérieur des limites du périph, l’idée nous a semblé un peu incongrue.

Mais, puisqu’il faut le voir pour le croire, nous nous sommes rendus dans le 18e arrondissement de Paris pour observer tout cela de nos yeux. En arrivant devant la Laiterie de La Chapelle, la baie vitrée donnant sur la cave d’affinage a ôté tout doute. Mieux, on y a appris que tout était produit sur place, avec du lait acheminé d’Île-de-France.

Ici ce sont des fromages à pâte pressée que l’on travaille. Vous y trouverez donc des tommes, plus ou moins affinées, plus ou moins aromatisées, mais 100 % parisiennes. N’en déplaise aux puristes, à la Savoie et aux Pyrénées, découvrez en vidéo ces fromages produits à quelques mètres de la station de métro Max-Dormoy.