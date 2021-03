Comment la brousse du Rove est-elle née aux portes de Marseille ?

Plein les doigts : Pourquoi la brousse du Rove est-elle née au Rove ? — 20 Minutes

C’est la plus petite appellation d’origine protégée de France, avec seulement sept producteurs. La brousse du Rove est l’une des spécialités stars des Bouches-du-Rhône. Qui aurait pu croire que naîtrait dans ces collines, aux portes de Marseille, ce petit fromage de chèvre frais, que les locaux dégustent habituellement avec un peu de miel pour la gourmandise ?

Particularité de ce fromage : il est produit uniquement à partir du lait d’une chèvre purement locale, la chèvre du Rove, reconnaissable à ses cornes torsadées. Une chèvre présente sur ces collines depuis des siècles et des siècles.

« La chèvre du Rove est une espèce endémique ici qui est arrivée il y a plus de 2.000 ans avec la création de Marseille par bateaux, détaille Franck Gouiran, dernier berger du Rove. Ces chèvres viennent de l’ancienne Mésopotamie, de Grèce, d’Iran et sont arrivées ici avec les marins par le troc d’animaux et de denrées locales. Les chèvres sont arrivées ici. Les premières collines que vous avez près du port de Marseille sont les collines du Rove. Les bergers locaux les ont récupérées, domestiquées. Cette chèvre s’adapte très bien à nos collines, capables de manger des épineux. » Un lait unique qui donne ce goût particulier à la brousse du Rove.