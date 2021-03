Ça sent, mais c’est bon. Les fromages, ce n’est pas ce qui manque en France. Il y a en a tant qu’on peine à les compter. Mille assurément, dont 45 appellations d’origine protégée. Chaque région a les siens, à tel point que l’on ne sait plus où donner de la tête, enfin du palais plutôt.

A 20 Minutes, nous avons décidé de vous en présenter un panel en mettant à contribution les journalistes de nos éditions locales. Après le Vieux-Lille dans le Nord et le Curé nantais en Loire-Atlantique, direction l’est de la France ! Notre série Plein les doigts se poursuit avec le Munster, l’un des produits les plus célèbres d’ Alsace et des Vosges.

Pour le découvrir, nous nous sommes rendus chez un de ses nombreux producteurs. A la ferme Heinrich, à Stosswihr, à côté de Munster. Toute la matinée, Guillaume Heinrich nous a dévoilé les étapes de fabrication, avec l’aide de sa mère Nathalie. De quoi s’en mettre plein la vue… et les papilles.