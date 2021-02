A Montpellier, un restaurant 100 % jambon-beurre — 20 Minutes

Chez JB and co, vous ne passerez pas de longues minutes les yeux rivés sur le menu : dans ce restaurant, dans le centre-ville de Montpellier (Hérault), on ne sert que des sandwichs jambon-beurre (et cornichons !). Uniquement à emporter, bien sûr, pour l’instant. Mais quand les tables pourront rouvrir, Emmanuel Meunier, le patron de ce snack pas comme les autres, servira aussi les gourmands sur place.

S’il n’y a qu’un seul sandwich​ à la carte dans ce restaurant, les amateurs du « Parisien » ont toutefois le choix entre différents pains et différentes cuissons, un beurre doux ou demi-sel (pour les vrais connaisseurs), et plusieurs types de jambons, tous issus d’une fabrication artisanale. 20 Minutes a poussé la porte de cet antre du jambon beurre, qui a pour idée de « remettre au goût du jour » ce sandwich ancestral, mais souvent galvaudé.