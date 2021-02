Fait «A la maison»: Les nachos de peaux de pommes de terre de Beatriz Gonzalez — 20 Minutes

Cet hiver, pas question de se laisser aller à la morosité en cuisine.

Le livre « A la maison » propose « soixante recettes de chefs au foyer ».

« 20 Minutes » présente trois d’entre elles en vidéo. Aujourd’hui, les nachos de peaux de pommes de terre de Beatriz Gonzalez.

Vous avez le moral dans les chaussettes ? Voici du réconfort pour votre assiette avec les nachos de peaux de pommes de terre de Beatriz Gonzalez ! Une recette « pour le goûter, rigole la cheffe mexicaine, car chez nous, on goûte salé ! » Idéale à servir quand sonne l’heure du couvre-feu…

Comme le carpaccio de loup aux oranges sanguines de Numa Muller, la recette de Beatriz Gonzalez redonne des couleurs à l’hiver. Mais elle est encore plus économique. « Ce que j’aime dans cette recette, c’est de pouvoir utiliser des produits locaux, de saison, et de limiter le gaspillage », explique celle qui a ouvert en février une troisième adresse parisienne, Taco Mesa (des tacos en livraison), après ses tables de bistronomie française, Neva Cuisine et Coretta. « Je cuisine très peu chez moi, mais lorsque c’est le cas j’aime me remémorer les souvenirs de mon pays natal, ajoute-t-elle. C’est là que j’ai construit tous mes repères. »

Dans l’intimité de chefs au foyer

L’idée de la nouvelle série culinaire de 20 Minutes, nichée au cœur de l’hiver : vous réchauffer le corps avec de bons petits plats de chefs faits maison, ou plutôt A la maison, pour reprendre le titre du livre de Victoire Loup*, dont les bénéfices seront versés au réseau de restaurateurs solidaires Ernest.

« On n’aura jamais vu autant de chefs cuisiner à la maison », explique la jeune autrice qui lève un voile, dans son livre, sur l’intimité de 60 « chefs au foyer », parmi lesquels Beatriz Gonzalez.

*A la maison. Soixante recettes de chefs au foyer, de Victoire Loup, aux éditions Human Humans, 24,90 euros.