Fait «A la maison»: L'oeuf dans son nid de poireau de Bruno Verjus — 20 Minutes

Cet hiver, pas question de se laisser aller à la morosité en cuisine.

Le livre « A la maison » propose « soixante recettes de chefs au foyer ».

« 20 Minutes » présente trois d’entre elles en vidéo. Aujourd’hui, l'oeuf sur un nid de poireau de Bruno Verjus.

Vous avez le moral dans les chaussettes ? Voici du réconfort pour votre assiette avec le « poireau tressé, œuf au nid », de Bruno Verjus du restaurant Table (Paris 12e). « L’idée m’est venue de tresser les poireaux, confie le chef étoilé, en observant ma femme coiffer ses cheveux. Pour évoquer, avec tendresse et douceur, tout l’amour que l’on se porte. »

Après celles de Numa Muller et de Beatriz Gonzalez, la recette de Bruno Verjus est simple avec des ingrédients qui se limitent à l’essentiel : un œuf et un poireau par personne, un peu d’huile, de vinaigre, du sel et du poivre. « C’est un poireau vinaigrette revisité, admet Bruno Verjus, mais dans une version plus délicate. C’est tellement romantique et tellement magnifique d’imaginer qu’à la fin de l’hiver, dans ces poireaux tressés, il y a un oiseau qui va venir pondre un œuf… »

Dans l’intimité de chefs au foyer

L’idée de la nouvelle série culinaire de 20 Minutes, nichée au cœur de l’hiver : vous réchauffer le corps avec de bons petits plats de chefs faits maison, ou plutôt A la maison, pour reprendre le titre du livre de Victoire Loup*, dont les bénéfices seront versés au réseau de restaurateurs solidaires Ernest.

« On n’aura jamais vu autant de chefs cuisiner à la maison », explique la jeune autrice qui lève un voile, dans son livre, sur l’intimité de 60 « chefs au foyer », parmi lesquels Bruno Verjus.

*A la maison. Soixante recettes de chefs au foyer, de Victoire Loup, aux éditions Human Humans, 24,90 euros.