Le meilleur Gamay au monde pour l'année 2021 est un Beaujolais-Village (illustration). — Jean-Philippe KSIAZEK / AFP

Le meilleur gamay au monde est un Beaujolais-Village rouge. David Béroujon, dont le domaine viticole se situe sur la commune de Salles Arbuissonnas, à 45 kilomètres de Lyon, a été récompensé samedi soir pour sa cuvée 2020 lors du concours international du Gamay.

En 2020, 802 vins de quatre pays (la France, la Suisse, l’Italie et l’Angleterre) ont été dégustés par 160 jurés qui ont désigné, dans un premier temps, 128 « médailles d’or » parmi les cuvées proposées. Le « Grand Jury » a, ensuite, fait son choix et a donc désigné celle de David Béroujon qui succède ainsi à la Maison Mommessin et son Saint-Amour 2018.

L’objectif de ce concours est de renforcer « l’image et la notoriété du gamay auprès des consommateurs » et faire découvrir sa diversité dans le monde.