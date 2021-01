ETOILES Construit il y a un an et demi, le restaurant du Vieux-Lille, qui a changé de chef l'an passé, a été récompensé ce lundi par le Guide Michelin

Les cuisines du Cerisier nouvellement étoilé — F.Launay/20 Minutes

Une nouvelle étoile brille à Lille. Après la Table et le Rozo, le Cerisier est devenu ce lundi le troisième restaurant lillois à décrocher une étoile au Guide Michelin. Construit il y a un an et demi sur l'avenue du Peuple Belge, le restaurant gastronomique avait été lancé par le chef Eric Delerue, déjà étoilé par le passé dans son ancien resto de Laventie

Mais en 2020, le cuisiner a rendu son tablier et a été remplacé par Mathieu Boutroy à qui le guide a décerné l’étoile. Dans une année très perturbée pour des restaurateurs qui n’auront ouvert que six mois sur douze, maintenir la cérémonie annuelle des étoiles a fait débat. Si certains guides gastronomiques n’ont pas voulu noter les restos en raison du contexte très particulier, le Michelin n’a rien changé. Tant mieux pour le Cerisier qui espère rapidement fêter ce premier macaron.