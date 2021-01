Le Guide Michelin révèle son palmarès ce lundi en haut de la tour Eiffel. (Illustration) — ALLILI MOURAD/SIPA

Le Guide Michelin sera dévoilé ce lundi 18 janvier à midi sur YouTube, Instagram et Facebook.

Cinquante-sept nouvelles étoiles seront attribuées. Aucun restaurant trois étoiles ne sera déclassé.

Face au Covid-19, le Guide Michelin tente de prendre de la hauteur. Le palmarès 2021 sera dévoilé ce lundi à partir de midi, au cours d’une cérémonie sans public, retransmise de la tour Eiffel et diffusée sur YouTube, Instagram et Facebook.

C’est là que seront révélés les noms des 57 établissements ayant gagné leur première étoile ou qui seront promus avec un macaron supplémentaire. Un peu moins de nouveaux étoilés que les années précedentes – ils étaient 63 l’an dernier. Et sans doute moins de rétrogradés, vu le contexte, inédit et particulièrement rude pour les restaurateurs, dont de nombreux se battent pour leur survie. Quoique… Le Michelin n’est pas du genre à s’attendrir et il est fort à parier que ceux qui ont fermé, comme Thierry Drapeau en Vendée, ou qui ont changé de concept pour se réorienter vers une cuisine plus accessible comme Guy Martin au Grand Véfour à Paris, ou Alexandre Bourdas au SaQuaNa à Honfleur, en feront les frais.

Inspecteurs privés de vacances d’été

Seule assurance à ce jour : le Guide Michelin a assuré aux chefs trois étoiles qu’ils conservaient tous leurs macarons. « Pour soutenir la profession malgré le contexte et peut-être en raison même du contexte, il était nécessaire de maintenir cette annonce », a déclaré le directeur du guide Gwendal Poullennec, ce vendredi à l’AFP, en réponse aux critiques et interrogations sur la pertinence de la sortie d’un nouveau millésime en dépit de la fermeture depuis plusieurs mois des restaurants.

Pour justifier la valeur de son guide, dont il se vend encore 50.000 exemplaires chaque année et qui sera mis en vente à 24,90 euros le 21 janvier, les inspecteurs ont mis « les bouchées doubles », raconte le boss du Michelin, allant même jusqu’à annuler leurs vacances d’été quand les restaurants ont brièvement rouvert en France entre les deux confinements. « Cette sélection a été faite avec le même sérieux, les inspecteurs ont pu réaliser autant de repas que les années précédentes », assure-t-il. « Malgré les difficultés, les chefs ont été au rendez-vous et certains ont même réussi à continuer à progresser », estime Gwendal Poullennec, confiant dans la « combativité » des 57 nouveaux lauréats de cette édition 2020.