Les classement des meilleures friteries est tombé (illustration). — M.Gile / SIPA

C’est la puissance des Ch’tis gros. Chaque début d’année, dans la région, on attend le classement de la meilleure friterie de France du site Les-frtieries.com avec fébrilité. Certes, il y a de la confiance, le Nord-Pas-de-Calais étant depuis belle lurette le champion incontesté de la frite. Mais on ne sait jamais, un coup de mou et la première place s’envole avec notre dignité. Rassurez-vous, ce n’est néanmoins pas pour cette fois.

Pour établir son classement, les-friteries.com se base sur les avis laissés par les internautes après avoir mangé dans l’une des 1.312 friteries répertoriées. En 2019, les six premières places étaient occupées par des établissements installés dans le Nord-Pas-de-Calais, qui ne squattait cependant plus que le top 5 en 2020.

Presque un top 10, à quelques kilomètres près

Il y a eu par ailleurs un petit bouleversement à la première place, La frite à dorer, à Wambrechies, ayant perdu sa place de leader au profit de La Ch’tite frite, à Raillencourt-St-Olle, seulement 13e en 2019.

Aux 3e, 4e et 5e places, on trouve respectivement Les Maqueux D’Frites à Samer, Bienvenue chez Nous à Hénin-Beaumont et La Friterie de la gare à Bruay-la-Buissière. L’établissement qui se classe 6e, et qui empêche notre région d’occuper tout le Top 10, c’est la friterie Chez Mel, à Langres, en Haute-Marne. A sa décharge, le gérant assure que ses frites « maison » sont faites avec des pommes de terre du Nord. Il arbore même sur sa baraque le logo de l’ex Nord-Pas-de-Calais.