Remède de « Cuites »: Le hot shot iodé d'Armand Arnal — 20 Minutes

Vous êtes plutôt bec sucré, carné, végan ou iodé ? Vous trouverez forcément votre bonheur dans Cuites, ce livre de recettes faciles pour faire passer les lendemains difficiles (éd. Human Humans, 19,90€). « On est tous égaux face à la cuite, les chefs ont juste une longueur d’avance pour savoir ce qui fait du bien pour faire passer la gueule de bois », explique Victoire Loup, autrice de ce livre de recettes très personnelles.

Elles sont signées de 60 cuisiniers, parmi lesquels Armand Arnal, chef de la Chassagnette (en Arles). Pour 20 Minutes, il présente ici sa recette du hot shot iodée, une boisson découverte avec des amis dans un bar à jus de Tel Aviv et qu’il accompagne d’huîtres. « C’est la recette idéale après une soirée arrosée au mezcal, s’amuse Armand Arnal. Quand, après avoir chanté tout son répertoire de chansons mexicaines (qui se limite souvent au Mexico de Luis Mariano), on se cherche dans son arbre généalogique des origines incas... »

Gingembre et curcuma frais

Autour d’une assiette d’huîtres de Camargues (ou de pleine mer très iodées), le chef prépare ses shots avec un extracteur à jus. « J’intègre à l’intérieur un morceau de gingembre épluché, du curcuma frais, et je commence à presser, explique-t-il. Je coupe les extrémités d’un citron bio non traité, j’enlève la moitié de la peau, en essayant de garder l’autre partie pour ses huiles essentielles qui vont donner du corps à mon jus. Je coupe le citron en quatre et l’intègre dans mon extracteur, ce qui va le nettoyer du curcuma et du gingembre… Je remplis alors mon verre à shot, j’ajoute un peu d’huile de piment, quelques grains de poivre. Et il n’y a plus qu’à déguster en alternant une huître et un shot et en accompagnant tout ça d’un peu de gras : beurre salé, pain de seigle, quelques saucisses, si vous avez envie… Je peux vous dire que ça réveille grave ! »

« Avoir mal aux cheveux, la tronche pleine de billes, le cerveau dans un étau, la tirelire en palissandre, la tête dans le c… Comment peut-il exister autant de termes pour qualifier cet état sans qu’aucun remède n’ait été trouvé ? », s’est demandé l’autrice Victoire Loup. Son livre de recettes faciles pour lendemains difficiles tombe à point nommé pour tourner enfin la page de l’année 2020.