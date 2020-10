Alexandre Mazzia autorisé à installer son food truck à Marseille

Alexandre Mazzia avait été contraint de fermer son food-truck jusqu'à nouvel ordre faute d'emplacement. — Adrien Max / 20 Minutes

Les choses sont rentrées dans l’ordre. Selon une information du site Made in Marseille et de La Provence, la mairie a autorisé le chef marseillais deux étoiles Alexandre Mazzia à installer son food truck, Michel, à l’angle de la rue Paradis et du Prado, dans le 8e arrondissement.

Comme l’avait révélé 20 Minutes il y a quelques semaines, le chef, qui avait inauguré le 1er octobre son food truck, avait été contraint de le fermer quelques jours plus tard. Il n’avait pas obtenu un emplacement pour celui-ci de la part de la nouvelle municipalité menée par l’écologiste Michèle Rubirola.