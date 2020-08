Conseils pour réussir un pique-nique en bas de chez soi — 20 Minutes

Cet été, chaque jeudi, 20 Minutes vous propose une série sur l’art et la manière de réussir un bon pique-nique où que vous soyez, au bord de l’eau, dans le train, en randonnée ou dans un jardin en bas de chez vous.

Ces conseils sont signés Raphaële Marchal, journaliste culinaire et autrice du livre « Passion Pique-Niques », paru en juin chez Michel Lafon.

Ce jeudi, le pique-nique au parc en bas de chez soi: c'est peut-être la fin des vacances, mais ce n'est pas la fin de l'été, ni celle des réjouissances gustatives…

Cet été, plus que tout autre, le pique-nique est dans l’air du temps. Et si l’envie vous prend de retrouver les joies des vacances le temps d’un pique-nique, n’hésitez pas à descendre dans le parc en bas de chez vous avec vos ingrédients préférés pour des associations gourmandes et parfois osées, comme celles de Raphaële Marchal, journaliste culinaire et autrice du livre Passions Pique-Niques paru en juin chez Michel Lafon.

« Le pique-nique est partout, mais surtout là où on veut », estime Raphaële Marchal qui n’hésite jamais à « décider, au moment même où on vient de finir de préparer un gueuleton, de tout chambouler » pour le descendre dans un jardin ou dans un parc, s’asseoir par terre ou sur un banc « et vivre, sans effort, quelque chose d’unique »…

N’importe où, n’importe quand

La journaliste culinaire ne veut pas le restreindre au déjeuner, elle l’apprécie aussi au petit-déjeuner « avec une brioche et de la confiture », au goûter « avec de la citronnade, des cakes et des cookies », en fin d’après midi jusqu’au coucher du soleil, « avec une bouteille de bulles, des petits pains à l’ail, quelques crackers au houmous et un beau saucisson »… Voire, à la nuit tombée, « avec des plaids et des intentions d’être heureux, entourés de belles salades, tartes salées, légumes rôtis, beaux pains, fromages, fruits et gâteaux ».

Et même quelques beaux et bons mélanges, fruits de son imagination (comme dans la vidéo) : pêches plates mozzarella ou fromage de chèvre framboises… Le temps de laisser filer l’été, parfois jusqu’au bout de la nuit.