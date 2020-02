SAINT-VALENTIN Les cheffes Laura Bonnarde et Lucia Dominguez proposent une recette aphrodisiaque de baba au chocolat, gingembre et céleri pour la Saint-Valentin

Oubliez bijoux, fleurs et offres spéciales pour la Saint-Valentin et cuisinez. Laura Bonnarde, cheffe pâtissière au restaurant Saisons à Marseille et Lucia Dominguez, cheffe au restaurant Etxeko by Martin Berasategui à Madrid, proposent une recette de dessert pour la Saint-Valentin : un baba au chocolat, miel gingembre et céleri.

Baba au chocolat, tuile au miel, namélaka au gingembre et sorbet de céleri

Elles ont réalisé cette recette en direct du salon Food in Sud, un salon de la restauration et de l’hôtellerie à Marseille. Les babas au chocolat, en forme cylindrique sont d’abord trempés dans un sirop neutre pour les ramollir. Une tuile à base de miel, un ingrédient aphrodisiaque, vient recouvrir le baba. Une tuile sur laquelle les cheffes viennent disposer un namélaka au gingembre. « Un namélaka est une ganache inversée à base de chocolat blanc », explique Laura.

Surprenants mais succulents, des morceaux de céleris confits dans un sirop viennent agrémenter ce namélaka avec leur couleur verte. Encore plus vert, ce gel lui aussi à base de céleri, aussi bon que beau pour relever les couleurs de l’assiette sous forme de petite goutte. Le céleri, lui aussi aphrodisiaque comme le gingembre, est aussi présent avec un sorbet pour apporter une touche de fraîcheur à ce dessert. Mais ne vous méprenez pas, c’est surtout de la chaleur qu’il apportera pour clôturer votre dîner.