«Plein les doigts»: A la découverte du tacos Saint-Jacques et chorizo des frères Pourcel à Montpellier — 20 Minutes

Nos rues ont du talent. Chaque vendredi après-midi, à travers sa série « Plein les doigts »,20 Minutes vous fait découvrir ce que la streetfood à la française a de meilleur à offrir.

De Paris à Nice en passant par Bordeaux et Strasbourg, voici nos endroits favoris pour manger sur le pouce. Et s’en mettre plein les doigts.

Cette semaine, on vous emmène aux halles du Lez, à Montpellier, où les frères Laurent et Jacques Pourcel, les plus célèbres jumeaux de la gastronomie française, ont ouvert Manita, un restaurant de streetfood à mi-chemin entre les Cévennes et l'Amérique du Sud. On y a dégusté un tacos de noix de Saint-Jacques et de chorizo à tomber par terre.