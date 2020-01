PLEIN LES DOIGTS La série street food « Plein les doigts » de « 20 Minutes » vous emmène à Lyon, à la découverte des tacos de chez Two Amigos, où les recettes mexicaines et californiennes sont faites à base de produits locaux

Faire découvrir des spécialités du sud de la Californie et du Mexique réalisés à base de produits locaux. Voilà le défi relevé par Two Amigos, référencés parmi les meilleurs tacos mexicains de Lyon par les différentes plateformes communautaires de gastronomie​. Un succès confirmé ce dimanche midi lorsque l’on pousse la porte de ce coquet restaurant, bondé, ouvert en 2016 aux abords de la place Ampère (2e) par David.

De ses 10 ans passés à San Diego, où il a tenu un restaurant avec des amis mexicains, ce quadragénaire est revenu en France avec l’envie de faire partager ces saveurs au plus grand nombre. Mais pas à n’importe quel prix. « Nous sommes très attachés à la qualité et à notre environnement », insiste ce Lyonnais d’adoption.

Chez Two Amigos, temple de la cuisine mexicaine installé à Lyon depuis 2016. - E. Frisullo / 20 Minutes

Un second restaurant aux Terreaux

Dans ce temple de la street-food, tout est fait maison, y compris la pâte des galettes de blé préparée sur place pour les quesadillas ou les tacos. Et la majorité des produits utilisés pour les différentes recettes, réalisées au restaurant Ampère ou Terreaux (ouvert plus récemment), proviennent de producteurs de la région. « Pour les légumes, nous nous approvisionnons chez un maraîcher local », précise David. Pour la viande, Two Amigos propose du bœuf Charolais, de l’agneau du Bourbonnais et le porc, Label Rouge, provient d’une petite coopérative agricole adhérente à la charte Bravo l’Auvergne.

Le tacos Baja California servi chez Two Amigos à Lyon - E. Frisullo / 20 Minutes

Parmi les recettes à la carte, à déguster sur place ou à emporter, le Baja California est le tacos qui a le plus de succès auprès de la clientèle, selon Julien, chef de cuisine. C’est donc ce plat composé de thon frais, de crème d’avocats, de cranberries et d’une mayonnaise légèrement épicée que 20 Minutes a décidé de tester. On vous laisse découvrir la recette en vidéo…