«Plein les doigts»: La socca, la star niçoise (sans gluten) aux pois chiches et à l’huile d’olive — 20 Minutes

Chaque vendredi, à travers sa série « Plein les doigts », 20 Minutes vous fait découvrir ce que la street food à la française a de meilleur à offrir. De Paris à Nice en passant par Bordeaux et Strasbourg, voici nos endroits favoris pour manger sur le pouce. Et s’en mettre plein les doigts.

Italienne et empruntée à la « farinata » ou purement azuréenne, la socca fait en tout cas la fierté de Nice et régale les Niçois depuis des siècles. Cette fine galette de farine de pois chiches, traditionnellement cuite au four à bois dans un plat en cuivre généreusement huilé – à l’huile d’olive s’il vous plaît – est sans gluten et bourrée de protéines (22 g dans 100 g de farine).

Dans la capitale azuréenne, la socca est servie notamment dans le Vieux-Nice, mais aussi dans le quartier du port. Au restaurant Chez Pipo, une institution fondée en 1923, elle s’affiche en devanture et représente la meilleure vente. Elle se déguste sur place ou à emporter et on la conseille très poivrée. La part y est proposée à 2,90 euros.