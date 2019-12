PLEIN LES DOIGTS La série street food « Plein les doigts » de « 20 Minutes » vous emmène à Strasbourg et plus précisément au Labo, ce restaurant qui propose un burger 100 % alsacien

Pour ce nouvel épisode de Plein les doigts, on vous emmène en Alsace. Et quand on vous dit Alsace, vous pensez à… ? La choucroute, naturellement. Au Labo, enseigne ouverte depuis peu à Strasbourg, Arthur et Nathan ont décidé d’intégrer ce produit phare de la gastronomie locale dans un de leurs burgers.

Leur recette ? Ils vous la font découvrir, en faisant appel à des ingrédients locaux dans une large majorité. Pour quel résultat ? On a goûté, il fallait bien…