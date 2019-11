(Illustration) Une soupe carotte gingembre. — Bernadette Wurzinger/Pixabay

Pour lutter contre les températures frisquettes qui s’installent, chacun y va de sa méthode. En cuisine, c’est l’occasion de se préparer et surtout déguster des petits plats qui tiennent chaud et fond du bien au moral. Dans les best-sellers, on ne présente plus les traditionnels repas à base de fromage fondu, qui réservent de bons moments en famille et entre amis. Et les plats en sauce – faire mijoter son pot-au-feu, quel bonheur –, sans oublier les délicieux potages et autres soupes, l’idéal devant un bon téléfilm de Noël.

Fromage fondu, mijotés, potages et autres soupes… Quels sont les repas qui vous réchauffent le cœur et le corps en hiver ? Vous avez une recette fétiche que vous envie votre entourage ? Vous êtes le roi ou la reine de la découpe de butternut ?