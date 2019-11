PLEIN LES DOIGTS La série se poursuit et met le cap cette semaine sur Rennes et la Bretagne où une bonne grosse galette saucisse vous attend

«Plein les doigts»: La galette saucisse, le must de la gastronomie rennaise — 20 Minutes

Chaque vendredi, à travers sa série « Plein les doigts , 20 Minutes vous fait découvrir ce que la street food à la française a de meilleur à offrir. De Paris à Nice en passant par Bordeaux et Strasbourg, voici nos endroits favoris pour manger sur le pouce. Et s’en mettre plein les doigts.

Sur les marchés, dans les festivals ou aux abords du Roazhon Park. A Rennes, la galette saucisse est partout. Ne pas s’en envoyer une lorsqu’on est de passage relève d’ailleurs du sacrilège tant la « galette sauc’» est un emblème de la gastronomie locale.

Facile à manger et pas cher, ce n’est pas le plat le plus raffiné qui soit. Mais qu’importe, la galette saucisse fait le bonheur depuis plus d’un siècle des Rennais et des Rennaises. Pour la savourer, direction Le Plaisir du Breton, qui en débite des centaines les soirs de matchs.