Dany est dans les camions pizze depuis 11 ans. Il était dans « l’automobile » avant (comprenez : les garages). Du mardi au vendredi, il régale les habitués et curieux à la sortie du métro Rond-Point du Prado. Il fait la pizze la moins chère de la ville (1,50 euros le morceau) et l’une des meilleures, souple mais très très croustillante. Son secret ? Un matériel à pétrissage double et une eau à 22 degrés. Ça ne veut pas dire grand chose mais au moins, vous savez. Olive sur le pizza : l’homme est doux et prend son temps, ça change 👍 PS : bon Dany, j’ai vu steak-frites et kebab sur l’ardoise derrière toi, j’espère que tu ne joues pas là dedans ou pire (garnitures sur la pizz 😳) PPS : il est quand même très mignon son camion non ?