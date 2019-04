Ils créent une glace à la chocolatine, 100 % made in Sud-Ouest

Les deux gérants toulousains de Glaces Moustache proposent une glace au parfum chocolatine. — Glaces Moustache

Créer un parfum de glace qui n’existe pas et qui reflète bien la Ville rose. C’est la bonne idée de deux Toulousains qui ont ouvert il y a un mois leur boutique franchisée Glaces Moustache. Pour montrer leur attachement à leur ville, ils proposent une glace goût chocolatine, spécialement créée pour leur magasin.

Une bonne idée qui fait le buzz et ravive la guéguerre entre partisans de la chocolatine et ceux du pain au chocolat.

Si l’enseigne, originaire de Saint-Malo, a plus de 120 parfums en stock comme mojito ou tiramisu, c’est son parfum chocolatine qui fait le plus parler de lui depuis son apparition dans le présentoir le 21 avril.

Carré de chocolat et feuilleté

« Nous sommes la seule boutique dans le Sud à proposer ce parfum, souligne Florian Jaegle, l’un des deux gérants de Glaces Moustache Toulouse. Nous avons sollicité notre maître glacier pour créer ce parfum qui symbolise Toulouse. Il a fallu trois mois pour trouver la recette parfaite, rappelant vraiment le goût de la chocolatine ».

Dans cette glace pas comme les autres, on trouve des carrés de chocolat, de feuilleté et de la crème. Et depuis son lancement, elle s’écoule comme des petits pains. « C’est la curiosité, tout le monde vient pour la goûter, confie le glacier. A tel point que nous en avons recommandé plusieurs bacs car nos réserves diminuent très vite ».

Nul doute que les deux Toulousains sauront profiter de la Coupe du monde de la chocolatine, organisée le 27 mai à Toulouse, pour prolonger le buzz…