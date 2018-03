VIDEO. Lille: C'est quoi le secret du succès des célèbres gaufres Meert?

DESSERT «20 Minutes» vous fait découvrir les secrets des plus célèbres desserts de France. Dans le Nord, les gaufres Meert sont une véritable institution vieille de plus de 150 ans...

Les gaufres Meert sont généralement fourrées à la vanille de Madagascar

Selon la légende, le Général de Gaulle ne pouvait pas s’en passer. Né à Lille, l’ancien président de la République était un adepte des célèbres gaufres Meert. Véritable institution de la capitale des Flandres, cette gaufre fourrée à la vanille de Madagascar connaît le succès depuis près de deux siècles.

L’histoire débute en 1849 où Michael Méert, un pâtissier belge installé à Lille, décide de graver son nom dans une gaufre de forme ovale. Si les propriétaires de la pâtisserie, rapidement devenue salon de thé, ont souvent changé, la recette, elle, est toujours restée la même.

Une recette inchangée depuis près de deux siècles

« Je ne vous dirai pas tout car c’est secret mais les deux produits majeurs sont une pâte briochée et sa garniture à base de vanille de Madagascar, de sucre et de beurre. Mais on fait aussi des parfums éphémères en fonction des saisons comme rhum-raisin, pistache-griottes ou marron. » explique Thierry Landron, PDG de la maison Meert.

Pour confectionner ces célèbres gaufres, une équipe de huit personnes y est entièrement consacrée et sort environ 5000 exemplaires par jour. Tout est fait à la main puis emballé dans de la feuille d’or. Avant d’être mis en vitrine pour un coût unitaire de 2, 90 euros. Le prix de l’exception.