Les réservistes de l’armée, de la gendarmerie et de la police comme solution pour remplacer les grévistes de la SNCF ? C’est ce qu’a récemment proposé le maire de Nice Christian Estrosi, alors que les syndicats CGT et SUD-Rail appelaient la grève les contrôleurs de la SNCF le week-end dernier.

S’exprimant sur le réseau social Thread pour dénoncer les syndicats qui « abusent des vacances scolaires pour organiser une grève des contrôleurs et prendre en otage plus d’un million de Français, plongés dans la galère, voire privés de vacances », l’élu Horizons en a profité pour formuler une requête originale : « face à cette situation exceptionnelle, je demande à la direction d’appeler d’autres personnels pour faire circuler un maximum de trains : anciens contrôleurs, autres personnels SNCF ou encore aux réservistes de l’armée, de la police ou de la gendarmerie. »

FAKE OFF

Malheureusement pour Christian Estrosi, le ministère des Armées explique auprès de 20 Minutes que « les réservistes n’ont pas vocation à pallier les manques d’effectifs dans les autres secteurs d’activité. »

Les réservistes de la police et de l’armée constituent ce qu’on appelle la Garde Nationale, qui n’a pas répondu à nos sollicitations.

Le ministère détaille que les réservistes, au même titre que les militaires d’actif, peuvent être mobilisés pour des missions de combat, de protection et de défense de sites militaires et civils en France, de compétence (l'« apport de compétences spécifiques ou d’expertise dans les technologies nouvelles et les domaines émergents ») ou de rayonnement (le « renforcement du lien entre la nation et ses forces armées »). La question se pose aussi au niveau légal. Mais là aussi, « on ne voit pas bien quel circuit juridique, on utiliserait pour aller chercher des réservistes pour faire du contrôle de billet », appuie Pierre Bourdon, professeur droit public à Cergy Paris Université.

« Une grève à la SNCF n’est pas une circonstance exceptionnelle »

Comme l’explique le professeur de droit, l’armée peut parfois être appelée pour des tâches qui sortent des pures missions de défense. « En période de crise, on peut demander des choses qui ne collent pas précisément aux missions de l’armée, comme l’opération sentinelle, mais cela est justifié par des circonstances exceptionnelles. Une grève à la SNCF n’est pas une circonstance exceptionnelle ».

Le ministère des Armées précise aussi que les réservistes peuvent être appelés pour des missions de « secours des populations sinistrées à l’occasion de catastrophes naturelles, protection du territoire national (SENTINELLE), sensibilisation sur les armées dans le cadre de la JDC etc. »

La mission des réservistes étant « de venir compléter celle de l’active », comme le souligne Pierre Bourdon « on voit mal pourquoi on ferait d’abord appel aux réservistes avant le personnel d’actif », dans l’hypothèse d’une mobilisation.