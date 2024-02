Le poulet ukrainien vole dans les plumes des agriculteurs français. C’est l’un des messages qui revient parmi leurs revendications : la volaille en provenance d’Ukraine constituerait une concurrence déloyale à la viande blanche française. Mardi, Emmanuel Macron a lui-même annoncé vouloir « réguler » les importations « d’une volaille qui était beaucoup moins chère venant d’Ukraine ».

Si le mécontentement des agriculteurs contre le poulet ukrainien a trouvé un écho important à la faveur des manifestations des dernières semaines, ces revendications ne sont pas nouvelles. Elles ont comme point de départ un règlement adopté par le conseil de l’UE le 24 mai 2022. Ce dernier instaure la libéralisation temporaire des échanges commerciaux avec l’Ukraine et suspend notamment tous les droits de douane concernant les importations de produits agricoles. L’objectif : « soutenir l’économie ukrainienne de manière significative » dans le contexte de la guerre avec la Russie.

Un poulet qui « avance masqué » ?

En matière d'importation directe de volailles en France, l’Ukraine se trouve loin derrière d’autres pays européens, tels que les Pays-Bas. Le flux est en augmentation mais « il ne faut pas en tenir compte », selon Yann Nédélec, directeur de l’Anvol (Association nationale interprofessionnelle de la volaille de chair).

En effet, la structure des importations cache la réelle provenance de la viande : « les Pays-Bas, par exemple, importent bien plus de poulet qu’ils n’en produisent. Quand on importe ainsi en France, c’est en réalité de la viande ukrainienne, brésilienne ou thaïlandaise. » Car « L’indication de l’origine n’est pas obligatoire dans les produits transformés. Par exemple, il peut seulement être indiqué que le produit ne vient pas de l’Union européenne », explique le directeur de l’Anvol.

Un constat partagé par Jean-Christophe Bureau, professeur d’économie à AgroParisTech : « La France importe principalement de Pologne, de Belgique et des Pays-Bas. Mais les origines ne veulent pas dire grand-chose car ces importations peuvent être sous forme transformée (découpes, charcuterie de poulet, plats cuisinés) et il est fort probable qu’il y ait une proportion importante de poulet brésilien et ukrainien qui soit simplement transformée aux Pays-Bas et en Belgique. »

Un poulet plus attractif pour les industriels

Pour ce qui est de l’Union européenne, « depuis quelques années, l’Ukraine est devenu le second fournisseur après le Brésil. Il y a des échanges croisés, mais l’UE importe désormais 200.000 tonnes de poulet ukrainien (et lui en exporte 75.000 tonnes) », détaille Jean-Christophe Bureau. Ces importations ont doublé en un peu plus d’un an.

Il faut dire que le poulet ukrainien est très attractif. « En prix de gros, il coûte 3 euros le kilo, là où le kilo de poulet français coûte 7 euros », relève Yann Nédélec. Un gros avantage pour la restauration collective, à qui ce poulet ukrainien est principalement destiné, et « qui se préoccupe peu de l’origine ni des qualités gustatives », ajoute le professeur à AgroParisTech.

Cet écart de prix s’explique par des différences de productions et des normes obligatoires en France. Au-delà de 40.000 volailles élevées, une exploitation française doit par exemple obtenir une autorisation, délivrée par le préfet à l’issue d’une enquête publique et d’une étude d’impact. « Un poulet industriel ukrainien est produit en quarante jours, un poulet label ou bio entre soixante-dix et cent-dix jours », développe Jean-Christophe Bureau.

Quelles conséquences directes pour les agriculteurs français ?

D’après l’interprofessionnelle de la volaille française, la concurrence avec les produits ukrainiens se fait d’ores et déjà ressentir pour les agriculteurs. « Les industries de la transformation et de la restauration privilégient celui qui coûte le moins cher pour être compétitives. Donc l’abatteur perd des marchés, et commande moins aux éleveurs », déplore le directeur de l’Anvol.

Interviewé sur France Info, le président de la commission environnement du Parlement européen, Pascal Canfin, annonçait jeudi matin que « des quotas sur le poulet ukrainien » seraient décidés dans la journée au Parlement, « de façon à empêcher une déstabilisation trop importante de nos filières ».