La météo se fait un peu plus clémente en ce jeudi. Le temps sera marqué par un épisode neigeux le matin sur une partie de l’Occitanie, et sera plutôt bien ensoleillé au nord, selon les prévisions de Météo-France, bien qu’une vigilance orange crues soit maintenue sur le Pas-de-Calais.

Six départements sont toutefois placés en vigilance orange neige-verglas : l’Aude, l’Aveyron, le Cantal, l’Hérault, la Lozère et le Tarn. « Circulation difficile, soyez prudents », prévient Météo-France. « Les agents des routes veillent à maintenir les conditions de circulation. Respectons-les ! »

Des pluies verglaçantes vers le Poitou

Le matin des pluies seront encore présentes sur la bordure méditerranéenne. Les précipitations prendront un caractère hivernal dès qu’elles rentreront dans les terres sur un axe qui remonte vers l’embouchure de la Loire, avec de la neige jusqu’en plaine sur l’est de l’Occitanie, et de possibles petites pluies verglaçantes vers le Poitou et le sud des Pays-de-la-Loire.

La couche de neige sera notamment importante dès les premières collines sur les départements placés en vigilance orange. L’axe de précipitations va peu à peu se rabattre vers les Pyrénées en perdant de son intensité l’après-midi. En revanche, les pluies se renforceront et donneront de forts cumuls sur l’Ile de Beauté.

Jusqu’à 15 degrés sur la Côte d’Azur

Plus au nord, de belles éclaircies seront présentes dès le matin au nord d’une ligne reliant la Normandie à la Bourgogne-Franche-Comté, mis à part en Val de Saône, où les brouillards seront localement givrants. Ces éclaircies vont s’élargir en gagnant vers le sud au fil des heures. Malgré tout certaines zones d’Auvergne resteront parfois assez longtemps sous les grisailles. La tramontane se lèvera en journée avec 60 à 70 km/heure, puis le mistral donnera localement des rafales à 80 km/heure.

Les températures minimales seront souvent comprises entre -5 et -1 degrés sur la moitié nord, entre -1 et 2 degrés au Sud, avec 3 à 6 degrés au bord de la Méditerranée. Les maximales gagneront quelques degrés au nord, avec globalement 2 à 4 degrés au nord de la Seine, 3 à 6 degrés dans l’Ouest, 4 à 8 au Sud-Ouest et jusqu’à 15 degrés sur la Côte d’Azur.