Le rendez-vous était fixé à 17 heures ce mercredi, cours des 50-Otages, en centre-ville de Nantes. Le rassemblement annoncé « en soutien au peuple palestinien, à sa résistance à l’occupation et pour l’exigence de mise en œuvre de tous ses droits » a finalement été interdit par la préfecture de Loire-Atlantique, fait savoir l’Etat. Les autorités craignent des « troubles graves à l’ordre public, à la sûreté et à la sécurité » dans un contexte international extrêmement sensible. Le préfet reproche également à l’organisateur de n’avoir pas déclaré la manifestation, ni prévu de mesures pour « garantir la sécurité et la tranquillité publique ».

L’appel à manifester a été relayé principalement par l’association France Palestine Solidarités 44 mais est cosigné par la Plateforme 44 des ONG pour la Palestine au sein de laquelle on trouve la Ligue des droits de l’homme, le Mrap, la Cimade, le CCFD-Terre Solidaire ou encore l’Union juive française pour la paix (association laïque antisioniste).

Le tract diffusé ces derniers jours « appelle le Hamas et Israël à respecter le droit humanitaire international et ainsi mettre fin aux attaques à l’encontre des populations civiles ». Le texte, qui considère que « cette offensive du Hamas a lieu dans un contexte d’oppression généralisée », demande aussi à la France et à l’Union européenne « d’intervenir de toute urgence pour protéger les civils » et de « s’attaquer aux causes profondes de ces cycles de violences ».