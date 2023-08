L’homme avait participé aux violences urbaines dans le Val-d’Oise, fin juin. Il avait été condamné à douze mois de prison. Mercredi soir, un message de la préfecture annonce qu’il a été expulsé avec ses proches de son logement social.

Il avait été interpellé le 30 juin « après avoir pillé le magasin d’un opticien à Deuil-la-Barre », précise la préfecture. Cet émeutier avait été placé en détention provisoire puis condamné « à 12 mois d’emprisonnement », rapporte-t-elle.

Selon le journal Le Parisien, cet homme avait été jugé en comparution immédiate le 4 juillet à Pontoise, pour un pillage collectif de commerces. La préfecture du Val-d’Oise « a fait procéder à l’expulsion locative de l’ensemble des occupants du logement social où il résidait, » a-t-elle indiqué sur le réseau social X, anciennement Twitter.

❌ #DroitsEtDevoirs | Expulsion

de son logement social d’un émeutier ayant participé aux violences urbaines de juin dernier.



➡️ Le 30 juin 2023, cet émeutier a été interpellé après avoir pillé le magasin d’un opticien à Deuil-la-Barre.



➡️ Placé en détention provisoire, il a… pic.twitter.com/ISLAeqLUdV — Préfet du Val-d'Oise (@Prefet95) August 23, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Sur les photos qui accompagnent la publication préfectorale, flanquée du hashtag #DroitsEtDevoirs, on peut voir des personnes, aux visages floutés, assembler des cartons puis sortir matelas et table à repasser d’un immeuble, le tout sous le regard d’agents des polices nationale et municipale. Ni la commune ni le nombre d’occupants de l’appartement concerné ne sont précisés par la préfecture.