Plusieurs secousses sismiques ont été ressenties à Vannes dans la nuit du 17 au 18 février 2021. — EMSC

Certains évoquent « un bruit sourd », d’autres parlent d’un « sol qui tremble ». Mercredi soir, la terre a tremblé à Vannes et autour de la préfecture du Morbihan. « La maison tremble un peu ». « On aurait dit la foudre », ont témoigné plusieurs internautes mercredi après une première secousse survenue vers 20 h 30. D’après le Réseau national de surveillance sismique, le petit séisme aurait été enregistré à une magnitude de 2,9 et à une profondeur de 5 km.

Plusieurs répliques ont été enregistrées dans la nuit. D’abord à 20 h 50, puis à 23 h et vers 3 h du matin ce jeudi. Le tremblement de terre n’aurait a priori fait aucun dégât. L’épicentre se situerait à 3 km de Vannes.

Je suis le seul à avoir ressenti un tremblement de terre a Vannes? — Valentin (@ValeToutCourt) February 17, 2021

En Bretagne, le dernier tremblement de terre enregistré avait secoué le Finistère il y a un an quasi jour pour jour. Une puissance de 3,2 avait été enregistrée. Une mesure assez conséquente pour la région, qui subit régulièrement de petits séismes mais est peu habituée aux magnitudes élevées. D’après le ReNaSS, la magnitude la plus élevée enregistrée depuis les années 1980 serait de 5,4. C’était en 2002, à Hennebont, près de Lorient.

Les scientifiques peinent à l’expliquer

Les tremblements de terre en Bretagne font un peu figure d’énigme pour les scientifiques, qui peinent à comprendre pourquoi la terre d'Armorique tremble régulièrement. Certaines pistes penchent pour une déformation liée à la poussée de la plaque africaine, d’autres envisagent la présence d’une très vieille calotte glaciaire. Les personnes ayant ressenti la ou les secousses peuvent livrer leur témoignage sur le site du Réseau sismologique français.