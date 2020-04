SUN IS SHINING Le ciel est d’un grand bleu en cette veille de week-end de Pâques

Des containers posés sur le port de Brest, ici sous le soleil. — Fred Tanneau / AFP

Record battu ! Ce vendredi, le thermomètre a dépassé les 25 degrés à Brest (Finistère). Les mauvaises langues diront que ça n’était jamais arrivé dans l’Histoire de la cité du Ponant. C’est en partie vrai. Non, il n’avait jamais fait aussi chaud un 10 avril, précise Météo-France, qui a classé ce vendredi comme «un jour de chaleur» puisque dépassant les 25 degrés.

D’après les prévisionnistes, le précédent record avait été établi en 1997 et 2011 avec 24 degrés. Ce 10 avril 2020 bat aussi le jour de chaleur le plus précoce jamais observé, précise Météo-France. Le précédent « record » datait du 14 avril 2015, où le thermomètre avait affiché 25 degrés. « Cette valeur est 12 degrés au-dessus de la normale d’un mois d’avril », précise Météo France. A Rennes, plus de 26 degrés ont été enregistrés ce jour.

Plus de 25°C en #Bretagne cet après-midi. Il n'avait jamais fait aussi chaud aussi tôt dans la saison depuis l'ouverture des stations avec records décadaires (période 1/10 avril).

Maxi provisoires de 25.2°C à Brest, 25.3°C à Dinard et Saint-Brieuc, 25.5°C à Landivisiau. pic.twitter.com/5SnngaSBBv — Keraunos (@KeraunosObs) April 10, 2020

La tendance au beau temps va se poursuivre demain samedi avant une légère perturbation attendue dimanche. En attendant, les autorités le rappellent : il est primordial de rester chez soi et de poursuivre le confinement. Les forces de l’ordre seront d’ailleurs mobilisées ce week-end pour mener des contrôles en ce week-end de Pâques, synonyme de vacances scolaires pour l’académie de Rennes.