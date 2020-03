J. G. et C. A.

Le village de Crac'h, dans le Morbihan, cluster du coronavirus. Plusieurs habitants de la commune ont été diagnostiqués positifs au virus. — Camille Allain / 20 Minutes

Mercredi soir, le coronavirus a fait une nouvelle victime dans le Morbihan. Considéré comme « zone de circulation active » du virus, le département du sud Bretagne a vu une femme âgée de 94 ans décéder du Covid19. Il s’agit du deuxième décès dans le Morbihan. La semaine dernière, un homme de 92 ans avait succombé au virus. Mercredi, dix nouveaux cas ont été diagnostiqués dans le département, portant leur nombre à 73.

#coronavirus La commune de #Bruz, près de #Rennes, est considérée comme "cluster". 9 nouveaux cas de #COVID19 ont été détectés. Tous ont été en contact avec l’enseignante du Vert Buisson à Bruz. "Leur état n’inspire pas d’inquiétude" selon @bretagnegouv Plus d'infos à venir pic.twitter.com/XsbWCEJNSF — 20 Minutes Rennes (@20minutesrennes) March 12, 2020

Dans la région, une nouvelle zone de circulation active a été détectée à Bruz, en périphérie de Rennes. Une enseignante de l’école primaire du Vert-Buisson a été testée positive au coronavirus. Neuf autres personnes de son entourage auraient été infectées. La préfecture assure que « leur état de santé n’est pas préoccupant ». Dans la commune, tous les établissements scolaires, les structures d’accueil collectif de mineurs, les lieux de cultes et les cinémas seront fermés jusqu’au 25 mars.

Premier cas dans les Côtes d’Armor

En Bretagne, 104 cas ont été décelés, dont un premier dans les Côtes d’Armor. Le département était jusqu’ici le dernier à ne pas avoir de cas de Covid19 établi. Le malade a été hospitalisé et se trouve en réanimation au centre hospitalier de Saint-Brieuc.

Le dernier bilan de l’épidémie de coronavirus en France, établi mercredi faisait état de 2.281 personnes contaminées, dont 105 dans un état grave, et de 48 décès, soit 15 de plus en vingt-quatre heures et près de 500 nouvelles contaminations. Le président de la République Emmanuel Macron doit s’exprimer au sujet de l’épidémie ce jeudi soir à 20 h lors d’une allocution télévisée.