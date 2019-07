Alerte orange aux orages. — JASON WEINGART/CATERS NEWS AGENCY/SIPA

Météo-France a levé ce dimanche matin la vigilance orange sur les trois derniers départements où était encore maintenue une alerte en raison des orages.

L’organisme de prévision avait placé jusqu’à 23 départements en vigilance en raison de violents orages, parfois accompagnés de grêle. Dimanche matin, cette vigilance orange a été levée dans les trois derniers (Doubs, Haut-Rhin et Territoire de Belfort) où elle persistait encore à 06H00.

Une cellule orageuse encore en progression

A la fin de la nuit de samedi, les orages ont commencé à régresser sensiblement. Deux zones demeurent encore sous les orages, la première de la Bourgogne à la Franche Comté et l’Alsace ; la seconde perdure encore un moment sur le Gard et plus faiblement sur la Lozère.

Dimanche matin, une cellule orageuse marquée progressait encore du Gard vers le Vaucluse et les Alpes de Haute-Provence, mais son activité a sensiblement diminué. Elle s’accompagne d’une activité électrique forte et de la grêle reste possible par endroits.