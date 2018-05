Ce samedi 12 mai, dites au revoir au soleil

Ce samedi 12 mai, on sort les imperméables. — Geoff Robinson Photogra/SIPA

On range les lunettes de soleil et on sort les imper. Le mauvais temps commence doucement à revenir sur la France ce samedi 12 mai. Météo France indique que de l’ouest des Pyrénées jusqu’à la Normandie, dès le matin, les pluies deviendront parfois orageuses et s’intensifieront. L’après-midi, le temps sera « couvert et faiblement pluvieux ».

Au cours de l’après-midi, en Occitanie, dans le Limousin, en Auvergne, dans le Centre et en l’Ile-de-France, « le temps deviendra de plus en plus nuageux et lourd, avec des orages fréquents et des pluies parfois soutenues, un risque de grêle et de fortes rafales de vent d’ouest jusqu’à 80 à 100 km/h ».

Il fait froid en Bretagne

En Bretagne, il faudra se lever de bonne heure pour profiter d’une accalmie avec des éclaircies, avant le retour de nuages et d’averses éparses à partir de la mi-journée. Ce temps variable touchera toute la façade atlantique en fin d’après-midi, précise la chaîne météo.

Ceux qui se trouvent à l’est du pays seront également épargnés de pluies le matin. L’après-midi le temps se couvrira et des averses localement orageuses seront à prévoir.

Pour ce qui est des températures. Le matin le thermomètre pourra monter jusqu’à 15 degrés dans le Sud-Est, mais ira de 7 à 12 sur le reste du pays et descendra même entre 4 et 8 en Bretagne. L’après-midi, il fera jusqu’à 26 degrés sur les régions est du pays et seront en baisse à l’ouest. Comptez 13 à 16 degrés de la Bretagne et la Normandie jusqu’à l’Aquitaine, et 15 à 21 degrés ailleurs.