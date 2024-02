En images : spectacle, frissons, émotions… Retour sur « la plus belle CAN de l’histoire »

« Cette CAN, c’est juste une campagne de sensibilisation contre les paris sportifs », résumait joliment un twitto sénégalais au sujet de cette 34e édition de Coupe d'Afrique des Nations, qui n’a jamais été aussi spectaculaire et généreuse en surprises. 118 buts ont été inscrits sur les 52 rencontres. Surtout, le tournoi s’est révélé impitoyable pour plusieurs grosses cylindrées du continent : l’Algérie, la Tunisie, le Ghana ont plié bagage dès le premier tour, alors que le Sénégal, tenant du titre, l’Egypte, finaliste, le Maroc, qui avait enchanté au dernier Mondial, et le Cameroun, également présent au Qatar, se sont vautrés dès les 8es de finales.

Humiliée par la Guinée équatoriale (4-0) et au bord de l’élimination en phase de poules avec ses deux défaites, la Côte d’Ivoire est finalement passée par un trou de souris en terminant parmi les meilleurs troisièmes à la faveur d’une victoire du Maroc. Une qualification inespérée et une seconde chance formidablement saisie par les Éléphants, qui sont allés au bout de leur rêve en décrochant leur troisième étoile à domicile sous la conduite d’Emerse Faé, installé au poste de numéro 1 après la démission de Jean-Louis Gasset. On revient en image sur cette CAN 2024, qualifiée par beaucoup comme la « plus belle de l’histoire ».