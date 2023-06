En six ans, elle passe de pâtissière à meilleure jeune sommelière de France

Sa réussite a des allures de message d’espoir. Oui, il est possible, en quelques années, de ne partir « de rien ou presque » dans la connaissance des vins jusqu’à devenir meilleure jeune sommelière de France (MJSF). Voilà le parcours, assez singulier, de Marie Wodecki.

La native de Montfermeil (Seine-Saint-Denis) a été titrée mi-juin en Corse après seulement six ans dans le métier. Pire, après seulement six ans à s’intéresser de près au précieux breuvage. « Je n’y connaissais vraiment pas grand-chose, j’en goûtais simplement avec mes parents et c’est tout », résume la jeune femme de 25 ans, qui avait alors d’autres ambitions. Plutôt très sucrés puisqu’elle s’est se rêvait « cheffe pâtissière ».









Ses études allaient dans le même sens, avec un bachelor sur le sujet à l’école Ferrandi, à Paris. « J’avais depuis petite une passion du goût. Je trouvais que c’était un métier où il fallait être minutieux, précis », détaille celle qui a ensuite réalisé des stages avant d’être embauchée comme commis puis cheffe de partie au sein d’un restaurant étoilé à Annecy. Un parcours tout tracé. Sauf que… « C’est vraiment à ce moment-là en 2017 que j’ai eu une remise en question, interrompt l’intéressée. Je me suis rendu compte que j’avais besoin d’un contact avec la clientèle. Et pendant un stage à Colmar, j’étais allée visiter plusieurs domaines avec les sommeliers du restaurant (doublement étoilé de Jean-Yves Schillinger). J’avais adoré car on abordait plein de points dans le vin : l’histoire, la géographie, bien sûr la viticulture. Je découvrais un monde passionnant. Je me suis vraiment dit que c’était un chouette métier ! »

« Ma vie était consacrée à l’apprentissage »

Qu’elle aimerait aussi pratiquer, toujours dans le milieu de la haute gastronomie. Mais comment y parvenir « Je m’y suis mise à fond. Ma vie était consacrée à l’apprentissage », répond Marie Wodecki, qui est donc passée par une mention complémentaire à Groisy (Haute-Savoie) puis un diplôme en alternance. Le tout en travaillant comme apprenti sommelière « dans un bistro d’Annecy ».

« Puis en 2020, j’ai participé à deux concours que j’ai gagnés. C’est là que je me suis dit ''c’est bon, j’ai trouvé ma voie'' », s’amuse la Francilienne, désormais revenue dans sa région de naissance depuis 2021. Depuis qu’elle est entrée au célèbre Hôtel de Crillon comme apprentie, désormais « commis sommelière ». Place de la Concorde, cette fille de médecins exerce désormais pleinement son rôle favori. « Il faut connaître les vins que nous avons en cave, leur typicité et répondre aux questions des clients en les servant », détaille-t-elle, aidée dans son apprentissage par des dégustations quotidiennes : « oui, nous goûtons chaque vin devant le client, de façon notamment à ne pas servir une bouteille bouchonnée. »

« On sent qu’elle a le cœur et la passion »

Un exercice qui lui a certainement servi lors du fameux concours en Corse. « Elle m’a impressionnée quand elle a dû décrire à l’aveugle quatre vins. Elle a fait des commentaires tout à fait justes », se souvient Serge Dubs, meilleur sommelier du monde en 1989 et membre du jury. « Ensuite, on lui a donné les étiquettes à mettre sur les bouteilles et elle a fait ça très vite. Elle se souvenait de tout ce qu’elle avait expliqué, c’était très impressionnant. En plus avec une aisance une décontraction… On sent qu’elle a le cœur et la passion. »

Marie Wodecki confirme : elle n’a maintenant plus l’intention de changer de branche de sitôt. « Le vin est un produit qui amène de la convivialité, dans un monde passionnant où j’apprends tous les jours. » Vite et bien.