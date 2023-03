Il pourrait en entendre parler à une de ses prochaines visites dans le coin pour l’émission « Cauchemar en cuisine »… Depuis quelques semaines, Philippe Etchebest est la cible (polie hein !) de quelques Lorrains mécontents. Pourquoi ? Car le célèbre chef a proposé mi-février sa recette de la célèbre quiche locale sur sa chaîne YouTube. « Une bonne quiche lorraine dans les règles de l’art », comme il l’a annoncé dès les premières secondes.

Sauf que le propriétaire de plusieurs restaurants à Bordeaux a commis un énorme impair aux yeux de certains à la 8e minute de la vidéo : il a ajouté du comté ! Pire, en préméditant son geste, en témoigne ses mots pour anticiper le tollé à venir. « J’entends déjà les puristes crier au scandale parce qu’on ne met pas de fromage dans la quiche lorraine. Et ben moi j’en mets parce que j’aime bien le fromage, mais c’est vrai qu’à l’origine, il n’y en a pas. »









Un mea-culpa insuffisant donc aux yeux de certains. Sur Twitter, le #quichegate a fleuri, alimenté notamment par un certain Laurent Miltgen. Soit tout simplement le possesseur de la marque « quiche lorraine », déposée à l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI). Le quinquagénaire a étudié à Nancy et est aujourd’hui employé dans l’informatique au Luxembourg, rapporte L’Est Républicain.

Il anime aussi le non moins sérieux « Syndicat national de défense et de promotion de l’authentique quiche lorraine », également actif sur Instagram. « Après@NorbertTarayre et@cyril_lignac, @Chef_Etchebest défigure à son tour la quiche lorraine ! », a par exemple tweeté le défenseur du patrimoine culinaire de sa région, soutenu par d’autres internautes.





Etrangement, il nous explique dans cette vidéo qu'il ne faut pas mettre de fromage dans le gratin dauphinois ! C'est pourtant meilleur avec du fromage ! Non ?#quichegate #quichelorraine https://t.co/x4oSCkCXAx — Laurent MILTGEN (@kubernan) February 25, 2023



Mais au fait, qu’en disent les cuisiniers lorrains ? Joints par 20 Minutes, ils sont plus conciliants avec leur confrère. « C’est très bon quand on y ajoute du fromage, je confesse l’avoir déjà fait, mais il ne faut plus l’appeler quiche lorraine ! », sourit Yvain Rollot, chef à la Table du bon roi Stanislas à Nancy. « Dans une véritable quiche lorraine, il n’y a pas de fromage. Mais, comme pour toutes les recettes ancestrales, on peut les accommoder à sa sauce », prolonge son confrère Jacques Hildenbrand, de la brasserie L’Excelsior, toujours dans la capitale meurthe-et-mosellane.

« La recette, c’est juste de la migaine, un mot lorrain qui veut dire un mélange de crème et d’œufs. Puis on dépose cet appareil dans une pâte brisée et on ajoute du lard fumé », reprend Yvain Rollot. Pour ceux qui préféreraient suivre tout ça en vidéo, un chanteur et comédien mosellan, Alphonse Keriat dit Alph Lorraine, a publié sa version de la quiche lorraine sur sa page YouTube. Sans fromage évidemment.