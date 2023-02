« Un cuisinier nomade. Ça correspond bien à ce que je suis », se résume Emmanuel Perrodin. Un nomade des cuisines, un nomade des époques, un nomade des disciplines, lui qui a également fait des études supérieures d’histoire et d’économie. Son tablier, il l’a posé actuellement dans la réplique de la grotte Cosquer (qui présente des peintures rupestres datant de -33.000 ans) de Marseille où il officie comme chef cuisinier de gourmands chasseurs-cueilleurs d’un soir pour le compte de Provence Tourisme qui y organise des « dîners préhistoriques ». Une expérience qu’il avait déjà menée en décembre 2019 pour le compte du musée de l’Homme de Paris. Avant de revêtir sa plus belle peau de bête pour aller goûter tripes de roches, foie fermenté et autres arapèdes à la mode préhistorique, 20 Minutes s’est entretenu avec Emmanuel Perrodin sur cette cuisine qui, entre autres, « interroge les goûts et les dégoûts ».

De quelles ressources disposez-vous pour tenter de retrouver les plats, les ingrédients et les saveurs de nos ancêtres préhistoriques ?

Pour les saveurs… Je crois que nous saurons jamais. On n’arrivera pas à retrouver les goûts de ce temps-là. Déjà les produits de il y a 12.000 ans sont éminemment différents de ceux d’aujourd’hui, peut-être même dans le sauvage également.

L’homme préhistorique est un vrai omnivore et le rôle de la cueillette et du végétal y joue un rôle extrêmement important même s’ils ont laissé moins de traces que les os ou les coquillages dans les fouilles. J’ai beaucoup échangé Roland Nespoulet qui est le préhistorien du musée de l’Homme, ensuite avec Gabriel Beraha, le préhistorien référent de la grotte Cosquer. Ils m’ont donné accès à de littérature scientifique, des résultats de fouilles, qui m’ont permis d’imaginer quelque chose. J’ai aussi travaillé avec des survivalistes parce que leur approche des produits, notamment pour la fermentation de la viande est extrêmement intéressante.

A quel point la cuisine des hommes préhistoriques est différente de la nôtre ?

C’est à la fois très proche et radicalement différent. C’est du moins ce que j’ai imaginé. Je n’ai pas forcément cherché la continuité, j’ai aussi cherché ce qui faisait rupture. Manger est un acte culturel.

Les ruptures déjà, sont notre rapport à ce que nous mangeons. Il y a des choses que je n’ai pas eues le droit de cuisinier, comme les limaces. C’est un peu chiant. Les insectes également. Bon, j’ai mis des escargots au moins. De même, je ne peux pas cuisiner d’écureuils, ce genre de petits gibiers. Les écureuils étaient encore mangés ici il y a une quarantaine d’années. Ils le sont toujours au Canada, par exemple. Mais je voulais traiter la question du tabou de la viande. Pour ces repas, je pensais aller chercher du cheval qui est encore très consommé en Europe occidentale mais qui représente aussi une forme de tabou car il peut être perçu comme un animal domestique. J’ai fait un pas de côté en allant chercher du bison.

J’ai fait des infusions de pierres. Il y a de la terre aussi. La géophagie fait partie des choses qui étaient pratiquées. Alors la géophagie c’est aussi un travail que j’ai pu effectuer avec des survivalistes. On en trouve encore des traces dans les sociétés dites primitives, disons originelles.

Quid du sel, des féculents ou des céréales ?

Une grande partie du repas se fait sans exhausteur de goût habituel comme le sel, le poivre… Alors il y a des baies, du myrte, des baies de genévrier, des herbes. Enfin j’en ai mis un tout petit peu à la toute fin du repas, parce que l’idée c’est aussi d’explorer une très longue période historique. J’ai essayé de faire un grand écart entre -100.000 ans, et -10.000 ans. Il n’y a quasiment pas de féculent. Il y avait sans doute quelques céréales sauvages qui sont certainement utilisées et qui seront ensuite développées dans l’agriculture, mais là on est à la toute fin de la période.

Il y a une vraie différence sur la période ?

Ah, c’est radical. Il y a une vraie évolution. Le néolithique (à partir de -10.000, période qui marque le début de l’agriculture et donc de la sédentarisation) a radicalement changé les choses avec l’agriculture et l’extraction du sel. On a trouvé récemment au Moyen-Orient actuel les restes de la plus ancienne recette, qui date d’environ -9.000. C’est un ragoût pois chiche lentille avec un laitage et de la viande.

Pour les préparations, utilisez-vous des ustensiles d’époque ou des cuissons au feu de bois par exemple ?

Je ne fais pas de reconstitution archéologique. Je ne vais pas cuisinier dans des pots en terre cuite et ne cuisine pas avec des silex et des racloirs. Parce que là, pour le nombre de cuisiniers que nous sommes ce n’était pas possible dans ce format-là. Il y a quand même 300 personnes à faire manger en trois soirs.

Je fais quand même tout un travail sur la cuisson. Le cuit, le cru et le ni cru ni cuit, c’est-à-dire le fermenté. On fait des cuissons au grand froid. Car le grand froid est un moyen de conservation mais également de cuisson. On a fait un œuf de caille cuit comme ça. Le blanc fige et ne se modifie pas mais le jaune cuit et se confie.

Quelles sont les passerelles entre cuisine primitive et contemporaine ?

Cette cuisson au grand froid est aujourd’hui encore présente comme le mortier pilon. Difficile de faire un aïoli sans et pour piler des herbes fraîches, le mortier est plus intéressant que le hachoir ? Le restaurant le Noma, à Copenhague, élu plusieurs fois le meilleur du monde, travaille justement sur ces cuissons fermentées ou au grand froid. En un sens, ils ont longtemps servi des choses pas loin de ce que pouvaient manger nos ancêtres.

Manger ce n’est seulement ce qu’il y a dans l’assiette mais tout ce qu’il y a autour. Quelle approche faites-vous des couverts ou de l’assise ?

Pas de couteaux, ni de fourchettes, évidemment. Il n’y a pas vraiment de table, ni d’assiettes. La position que j’ai mise en place n’est pas celle à laquelle nous sommes habitués. Et ça c’est perturbant. Le couteau la fourchette et l’assise traditionnelles pour nous occidentaux sont des marqueurs de civilisations. La fourchette vient avec la renaissance et l’établissement de la civilisation des mœurs suivie d’une codification ancrée dans le marbre par le grand moment bourgeois du XIXe siècle. Alors il y a une coquille de moule en guise de cuillère, un pique à bois. J’ai mis une cuillère en bois, au cas où. On peut manger avec les mains et sans rince-doigts, j’y ai tenu. C’est retrouver un côté sauvage et un certain rapport à la nature.

Que boit-on avec tout ça ?

Nous avons retrouvé une recette d’alcool de riz qui date d’il y a 11,000 ans recrée par la maison Ferroni. On a aussi travaillé avec l’académie de la bière. La bière c’est aussi une des boissons premières. Alors ce n’est pas du houblon mais c’est intéressant. Et puis des alcools qu’on trouve encore aujourd’hui dans la corne de l’Afrique, qui sont aussi des boissons premières et qu’on sert également.

Qu’est-ce que ces dîners préhistoriques disent de notre rapport à l’alimentation aujourd’hui ?

C’est une question hyper complexe et très intéressante. Déjà, manger est un acte politique peut-être mais avant tout culturel. Et le fait de faire un pas de côté pour regarder sa propre histoire et d’aller aux racines des racines, et s’interroger sur les goûts et les dégoûts. Le fait de manger serré les uns contre les autres, dans la pénombre, avec vos doigts vous êtes plutôt dans la position du jeu, de l’enfant. Cette interrogation sur les racines me paraît importante, cette mise en perspective du manger dans toutes ses dimensions historiques et culturelles.

A l’inverse si un homme préhistorique dînait dans un restaurant contemporain, quelle serait sa réaction ?

Il se sentirait sans doute mal avec tout le sucre ingéré, et se tordrait probablement le bide en deux (rires).