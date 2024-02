Le point sur l’enquête après le viol d’une patiente au CHU de Toulouse

Un sans domicile fixe de 32 ans a été mis en examen et écroué à Toulouse pour « viol sur personne vulnérable », indique le parquet de la Ville rose ce mardi matin. Il est soupçonné du viol d’une patiente de 18 ans, samedi soir, au sein du CHU de Purpan. 20 Minutes fait le point sur cette enquête, et sur autre, qui concerne aussi l’agression sexuelle d’une patiente.

Que s’est-il passé samedi soir ?

La police a été prévenue samedi soir, vers 23 heures, par le personnel du CHU de Purpan, lui-même alerté par la victime, une jeune femme de 18 ans hospitalisée aux urgences psychiatriques. De source policière, la patiente a été abordée par un inconnu alors qu’elle fumait une cigarette à l’extérieur du bâtiment. Il lui a demandé de lui indiquer les toilettes. Elle a accepté de le guider dans le hall jusqu’aux sanitaires les plus proches, où il l’aurait forcée à entrer avec lui avant de la violer. L’homme a été arrêté peu après par les agents de sécurité du CHU puis livré aux policiers.

Qu’en est-il de la deuxième agression sexuelle, la même nuit ?

Evoquée dès lundi par les syndicats, une deuxième agression sexuelle présumée sur une patiente a eu lieu la même nuit à Purpan. « Une patiente hospitalisée au sein du service des urgences aurait été agressée par un autre patient lui aussi pris en charge dans ce service », précise la direction du CHU ce mardi matin. « Le personnel soignant, qui a constaté la présence du patient aux côtés de cette patiente est immédiatement intervenu afin d’éloigner celui-ci et de s’assurer de l’état de santé de la jeune femme », poursuit-elle. Selon nos informations, la victime se trouvait sous contention au moment de l’agression présumée. Cette affaire ne concernant ni la même victime, ni le même suspect, une deuxième enquête est en cours.

Quelle prise en charge pour les victimes

Le CHU salue « la réaction […] immédiate et exemplaire pour prendre en charge les patientes et leur apporter le soutien psychologique nécessaire ». Les familles des deux patientes, à qui le CHU fait part de toute sa « compassion », ont été reçues dès ce week-end par l’équipe médicale et la directrice de garde. Les équipes soignantes ont quant à elles été reçues lundi.

Quelle sécurité au CHU ?

Dès lundi, constatant le « choc » et le « désarroi » qu’ont causé ces deux malheureux événements, les syndicats Sud Santé et CGT du CHU ont déclenché une alerte interne pour « danger grave et imminent ». Ils dénoncent la diminution progressive des possibilités de prise en charge psychiatrique sur l’ensemble du territoire de Toulouse.

Le CHU précise que les équipes de santé et de sécurité « étaient en effectifs complets » samedi soir. Il ajoute que ses agents de sécurité sont présents « 24 h/24 » dans les différents sites, en plus des 600 caméras installées.

« L’hôpital qui accueille toutes les personnes ayant besoin de soins aussi bien dans le domaine somatique que psychiatrique se doit d’être un lieu de respect et de bienveillance, souligne aussi la direction. Le CHU de Toulouse reçoit en effet dans ses services d’urgence tous les ans plus de 220 0000 patients, toutes urgences confondues. A ce titre, le CHU a dimensionné ses organisations médico-soignantes pour assurer la prise en charge des patients psychiatriques ». Mais, reconnaît aussi l’établissement, « cette prise en charge est confrontée à une situation de tension de lits d’aval sur le territoire ».