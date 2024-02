Il prescrivait des psychotropes à tour de bras, un médecin sous les verrous

En 2022, il a prescrit plus de cachets de Prégabaline que les CHU de Purpan et de Rangueil réunis. Un médecin de 64 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire jeudi à Toulouse, annonce le parquet.

Pour le praticien, les ennuis ont commencé il y a un an, quand un homme qui vendait illégalement ce psychotrope très réglementé a été interpellé avec, sur lui, une ordonnance provenant de son cabinet médical. La brigade des stupéfiants a commencé à s’intéresser au cas de ce généraliste pour s’apercevoir qu’il était non seulement « le premier prescripteur de Prégabaline du département de la Haute-Garonne », mais aussi le champion du Subutex. « Plusieurs dizaines de prescriptions de ces deux médicaments, réalisées par ce médecin au bénéfice de patients, dépassaient très largement la posologie maximale quotidienne », explique Samuel Vuelta-Simon, le procureur de la République de Toulouse. Sans compter les signalements des pharmacies qui se plaignaient de ces curieuses « conditions de délivrance ».

« Sur simple demande », sans auscultation

Des patients interrogés par les enquêteurs ont confié qu’ils obtenaient leur Prégabaline et leur Subutex « sur simple demande », sans même un examen médical. Et, plus grave, un homme a même affirmé « ne venir que pour se fournir en ordonnances dans le but de revendre [les cachets], une fois délivrés, ce dont le médecin avait selon lui connaissance ».

Le médecin a été mis en examen pour « aide au mésusage ou à l’abus » de substances réglementées, « escroquerie » et « cession illicite de psychotropes ». La Caisse primaire d’Assurance maladie (CPAM) a déposé plainte contre lui et l’enquête va se poursuivre sous a direction d’un juge d’instruction.