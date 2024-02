Voyages à l’œil dans le monde entier et grosses commissions sur les permis de construire. Thierry Fourcassier, l’ex-maire de Saint-Jory, une commune du nord de Toulouse, a été placé en garde à vue mardi matin. Voici ce que l’on sait sur les faits de corruption reprochés à celui qui a rendu son écharpe de maire en septembre dernier, après avoir beaucoup urbanisé sa ville pendant neuf ans.

Qui est Thierry Fourcassier ?

Thierry Fourcassier, ex-militant LR, s’est fait connaître du grand public d’abord en s’illustrant dans le collectif des opposants à la ligne à grande vitesse (LGV) entre Toulouse et Bordeaux, qui entraîne de grosses opérations foncières à Saint-Jory. Celui qui enseigne toujours la physique chimie au collège de sa commune a d’abord siégé dans l’opposition. Il a été élu maire en 2014 en promettant de nouvelles pratiques. Il a fait notamment le buzz en distribuant des bons d’essence à ses administrés durant la crise des « Gilets jaunes ». Il a surtout beaucoup bâti. Entre 2014 et aujourd’hui, la population de Saint-Jory est passée de 5.500 à 8.000 habitants. Il promettait de la doubler à l’issue de son deuxième mandat. Mais cet amateur de mangas n’a pas pu tenir son engagement. Pris dans la tempête judiciaire, il a démissionné le 30 septembre 2023. Le socialiste Victor Denouvion a remporté l’élection municipale partielle organisée dans la foulée.

Que s’est-il passé mardi matin ?

La garde à vue déclenchée mardi matin consiste à l’entendre « sur des faits pouvant être qualifiés de corruption active et passive, prises illégales d’intérêt et blanchiment », indique ce mercredi Samuel Vuelta-Simon, le procureur de la République de Toulouse. Son épouse, un « apporteur d’affaires immobilières », agissant pour le compte de promoteurs, et le gérant d’une agence de voyages ont été placés en garde à vue en même temps que lui.

De quoi l’ex-maire est-il soupçonné ?

Les enquêteurs de la police judiciaire souhaitent des éclaircissements sur des sommes perçues sur les comptes bancaires de Thierry Fourcassier et de son entourage « en provenance d’apporteurs d’affaires immobilières ». L’ex-édile est en effet soupçonné d’avoir monnayé les permis de construire délivrés sur sa commune. « L’analyse des comptes fait apparaître de nombreux versements et paiements en espèce et d’autres éléments troublants qui font soupçonner un vaste système de rétribution occulte de l’utilisation des pouvoirs de l’élu au profit de certains promoteurs immobiliers très actifs sur la commune de Saint-Jory », résume le parquet.

Enfin, le maire et ses proches sont de vrais globe-trotters. « Le mis en cause et sa famille auraient effectué de très nombreux voyages touristiques familiaux entre 2017 et 2023, pour un montant supérieur à un million d’euros, soit en moyenne 175.000 euros par an », précise le procureur. La famille Fourcassier est à la tête d’un honorable patrimoine immobilier mais « il est apparu qu’à peu près la moitié de cette somme avait été payée directement par les apporteurs d’affaires, l’autre par le mis en cause lui-même immédiatement après avoir reçu des fonds sur ses comptes de ces mêmes intermédiaires immobiliers ».

Quel est l’autre volet de l’affaire ?

Thierry Fourcassier, et d’autres personnes, dont son ancien adjoint à l’Urbanisme, ont déjà été mis en examen pour « trafic d’influence » en septembre 2023. Sur ce premier volet, les soupçons portent sur les nombreux encarts publicitaires achetés par des promoteurs dans le bulletin municipal. Des professionnels ont aussi versé des subventions à des associations sportives de la commune en lieu et place de la mairie.

Les gardes à vue de l’épouse de Thierry Fourcassier et du voyagiste ont été ce mercredi en début d’après-midi. Les auditions du principal intéressé et de son apporteur d’affaires se poursuivent.